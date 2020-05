IT-Jobs bei der HUK-COBURG: Das macht die Arbeit in der Informatik so interessant

Zurzeit sind in der HUK-COBURG etwa 850 IT-Spezialisten tätig. Das Aufgabenspektrum und die Stellenprofile sind vielfältig. In den Einheiten sind vom DevOps Engineer über den Gesamtsystemarchitekt zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, bis hin zum Leiter Architektur, Cloud & Delivery Management zahlreiche Experten vertreten, die ihre Karriere in der Informatik eingeschlagen haben.

Derzeit wird eine neue IT-Einheit aufgebaut. Wir haben uns mit den Anforderungen der neuen Einheit beschäftigt und stellen die Abteilung 'Digitale Services' vor.

IT-Karriere bei der HUK-COBURG: Agile Entwicklung in komplexen Strukturen

„In der Versicherungsbranche liegt der geschaffene Wert in den Versicherungen und damit meist in den Datenbanken der Informationstechnik (IT). Fallen die IT-Systeme aus, ist die Basis weg und somit ist das Versicherungsunternehmen und auch die Kundenberatung nicht produktionsfähig. Daher steht und fällt bei einer Versicherung alles mit der IT.“ so fasst Ralph Tiedtke, Teamleiter Cloud Teams die Bedeutung des IT-Bereichs in Versicherungsunternehmen zusammen.

Die IT-Architektur der HUK-COBURG ist sehr breit gefächert, regelmäßig kommen neue Themen wie die Cloud oder Systemautomatisierung dazu. Modernste Technologien unterstützen die Versicherungsprozesse, und agieren so als Innovationstreiber. Die Mitarbeiter können selbstständig durch Marktbeobachtungen oder PoCs (Proof of Concepts) ausführlich neue Technologien bewerten und häufig sogar testen. Das eröffnet ihnen die Möglichkeit, immer auf dem neuesten Stand des Wissens in Sachen IT-Architektur zu sein.

'Digitale Services' bei der HUK-COBURG: Ziel ist, ein großartiges digitales Kundenerlebnis zu schaffen

Mit der neuen Abteilung 'Digitale Services' ist ein weiteres wichtiges Puzzleteil in das Gesamtbild der IT-Welt in der HUK-COBURG hinzugekommen. Überall auf der Welt verändert sich die Kundenerwartung. Daher muss sich auch die traditionelle Versicherungsbranche schneller verändern. Die HUK-COBURG hat sich entschieden, neue Wege zu gehen. „Wir brauchen stetig neue Lösungen. Bei uns werden nicht nur kreative Ideen vorangetrieben, sondern auch bestehende Prozesse und Produkte weiterentwickelt oder ihre Nutzung digital vereinfacht. Unsere Services begleiten wir vor allem aus technischer Sicht. Dabei sind wir in den gesamten Lebenszyklus, von der Ideenfindung über die Realisierung und den Go-Live, bis hin zum dauerhaften Betrieb, eingebunden.", fasst Daniel Schröder den Auftrag der neuen Abteilung „Digitale Services" zusammen.

Der Kunde soll die HUK-COBURG nicht mehr nur als klassischen Versicherer wahrnehmen, sondern vielmehr auch als digitalen Unterstützer im Alltag. „Kurz und knapp gesagt, das Ziel sind zufriedene Kunden.“ erklärt IT-Vorstand Daniel Thomas. Die Mitarbeiter der neuen Einheit entwickeln und betreiben zukünftig in Zusammenarbeit mit den Fachsparten die digitalen Services, die dem Kunden Arbeit abnehmen und ihn begeistern sollen.

In der neuen IT-Struktur "Services schnell und nutzerzentriert entwickeln"

Wir haben mit Daniel Schröder, Abteilungsleiter 'Digitale Services' bei der HUK-COBURG, über sein neues Team sowie die anstehenden Herausforderungen und Chancen gesprochen.

Herr Schröder, Sie sind seit Januar in der HUK-COBURG als leitender Angestellter tätig. Warum braucht ein Unternehmen wie dieses, das im IT-Bereich schon sehr gut aufgestellt ist, dafür noch eine neue Abteilung?

Daniel Schröder: Wir leben in einer digitalen Zeit, in der wir fast alle Dinge des täglichen Bedarfs einfach, bequem und jederzeit online bestellen können. Die Benchmarks, die Konzerne wie Google oder Amazon setzen, beeinflussen die Kundenerwartung maßgeblich – in Sachen User Experience, aber auch in Sachen Mehrwert und Verfügbarkeit. Glücklicherweise befinden wir uns in einer Situation in der wir die Richtung selbst vorgeben können. Die vorhandenen Kompetenzen sind aktuell über unterschiedliche Abteilungen verteilt. Um den stetig verändernden Bedingungen Rechnung zu tragen halten wir es für notwendig, uns zukünftig serviceorientiert aufzustellen. Das bedeutet, dass wir unser Knowhow zusammenführen möchten, um interdisziplinäre Teams zu bilden, die eigenverantwortlich und gemeinsam am Ziel eines erfolgreichen Service arbeiten. Wir sind da, um partnerschaftlich mit allen Einheiten des Hauses einfache und bedarfsgerechte Services zu entwickeln, die unsere Kunden begeistern.

Daniel Schröder über die neue Abteilung ''Digitale Services'":

Was kann man unter digitalen Services verstehen?

Daniel Schröder: Ein digitaler Service stellt einen Mehrwert für unseren Kunden dar, sozusagen eine digitale Lösung, die dazu beiträgt, den Alltag des Nutzers zu vereinfachen. Egal welchen Service wir entwickeln oder optimieren – unser Fokus orientiert sich stets und ausschließlich am Kunden. Um diese innovativen und einfach zu benutzenden Lösungen bereitzustellen, nutzen wir neueste Technologien. Dazu vereinen wir Prozessknowhow, Kundenverständnis, Produktdesign und technische Expertise, mit dem Ziel herausragende Dienstleistungen und Kundenerlebnisse zu schaffen.

Können Sie in einem Satz zusammenfassen, was die Arbeit der 'Digitalen Services' in der HUK ausmacht?

Daniel Schröder: Für ein herausragendes digitales Kundenerlebnis entwickeln wir gemeinsam innovative und einfache Lösungen aus einer Hand. Die Kunden sollen bei uns die Erfahrung "Simple Services - Great Experience" machen.

Wie ist die personelle Ausstattung Ihrer Unit?

Daniel Schröder: Wir haben viele interne Spezialisten, die hervorragende Arbeit leisten und unser Team durch ihre Expertise bereichern. Darüber hinaus sind wir auch auf der Suche nach externem Knowhow, um uns kontinuierlich weiterzuentwickeln und neue Ansätze einfließen zu lassen. Aus diesem Grund haben wir einige Stellen ausgeschrieben. Wer Lust hat, dieses spannende und zukunftsweisende Thema vom Start an zu begleiten, darf sich gerne bei mir melden. Wir arbeiten am Puls der Zeit und sind als agile Einheit immer auf der Suche nach Talenten und erfahrenen Experten im digitalen Umfeld. Wir bieten ein spannendes Arbeitsumfeld mit Start-Up Charakter und allen Vorteilen eines starken Konzerns. Bei uns werden Kreativität und Innovation täglich sichtbar. Denn nur so können wir unsere Leistungen dynamisch an die wechselnden Anforderungen des Marktes und der Kunden anpassen.

Die HUK-COBURG als verlässlicher Arbeitgeber im IT-Bereich

Die HUK-COBURG bietet für IT-Interessierte die perfekte Entwicklungsplattform. Der Konzern ist IT-Dienstleister, intern wird viel programmiert und Systeme selbst betrieben. Diese Besonderheit ist spannend, da die gesamte Prozesskette vorhanden ist und nachverfolgt werden kann. Durch die Digitalisierung ergeben sich viele neue Aufgaben, Methoden und Technologien. „Diese bei einem so großen Versicherer umzusetzen und zu integrieren ist eine spannende Herausforderung.“ ergänzt Daniel Zimny, DevOps Engineer.

Neben diesen Aspekten bietet die HUK-COBURG ihren Mitarbeitern Sicherheit und zahlreiche Benefits, wie Sabbatical oder flexible Arbeitszeiten. Dass die Mitarbeiter dem Unternehmen sehr am Herzen liegen wurde zuletzt sehr deutlich, als es in der Corona-Krise schnell gelang, innerhalb kürzester Zeit über 90 Prozent der Belegschaft ins Homeoffice zu schicken. Die Arbeit von Zuhause lässt sich gerade bei den IT-Experten perfekt umsetzen. „Die Arbeit konnte in dieser Ausnahmesituation dank modernster IT im Homeoffice genauso erledigt werden, wie vor Ort,“ berichtet Ralph Tiedtke.

Das verbinden die Mitarbeiter mit ihrer Arbeit bei der HUK-COBURG:

