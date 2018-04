Frühlingsfest beim Autohaus Aventi

Das Frühlingsfest des Autohauses Aventi ist eine echte Bamberger Tradition geworden: in diesem Jahr lädt das Autohaus am Samstag und Sonntag, 14. und 15. April, zum Event rund ums Autohaus in der Rodezstraße 2 in Bamberg direkt am Berliner Ring ein.

"Wir freuen uns, auch dieses Jahr wieder mit dem Frühlingsfest ein großes Event auf die Beine stellen zu können. Wir bieten Attraktionen für die ganze Familie, von der Hüpfburg für die Kleinen, bis zur Fahrt mit der Pferdekutsche für die ganze Familie", sagt Geschäftsführer Andreas Datscheg. Ein echtes Highlight ist die Hähnchenbraterei, an der ein halbes Hähnchen für nur zwei Euro erworben werden kann.

Hüpfburg und Popcorn

Traditionell gibt es neben der Hüpfburg auch frisches Popcorn, und natürlich Kaffee und Kuchen. Kulinarisch werden die Besucher ebenso verwöhnt, wie optisch - schließlich werden im Autohaus Aventi die neuesten Modelle der Hersteller Ford, Opel, Hyundai, Mazda und Peugeot ausgestellt. Zusätzlich gibt es die von Aventi gewohnte bunte Gebrauchtwagenauswahl aller Fabrikate. Für alle Fitness-Freunde wird Christopher Dels, Ironman-Teilnehmer im Triathlon, vor Ort sein und einen Einblick in seinen Sport und Tipps für ein gesundes Leben geben.

Ein Besuch beim Frühlingsfest lohnt sich also für die ganze Familie. Am Samstag, 14. April, geht das Fest von 10 bis 16 Uhr und am Sonntag, 15. April, von 11 bis 17 Uhr. Weitere Informationen gibt es auf www.autohaus-aventi.de.