Als einer der zehn größten Verkehrsflughäfen in Deutschland ist der internationale Albrecht Dürer Airport Nürnberg ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Metropolregion Nürnberg. Rund 700.000 Passagiere nutzten den Flughafen in den Sommerferien. Prognosen sehen weitere Steigerungen im Passagieraufkommen vorher. Der Flugverkehr befindet sich weltweit im Aufwind. Der internationale Luftverkehrsverband (IATA) rechnet bereits 2024 mit einer völligen Erholung der Passagierzahlen, die wegen der Corona-Pandemie eingebrochen waren. Für junge Menschen lohnt sich also gerade jetzt der Einstieg in die Luftfahrt-Branche.

Faszination Flughafen: Nürnberg ist Nordbayerns Tor zur Welt