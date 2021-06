Sie suchen einen Studienplatz nach dem Abitur? Sie wollen sich weiterqualifizieren und das mit Job, Familie und Freizeit verbinden? Ein Studium mit Zukunftsperspektive ist genau das, was Ihnen vorschwebt? Ab September eröffnet die HAM ihren neuen Campus direkt am Nürnberger Hauptbahnhof mit zahlreichen spannenden Fokus-Studiengängen. Neben den bestehenden Studienzentren in Neumarkt und Treuchtlingen ist dies der dritte Campus in der Metropolregion Nürnberg.

In modernen und inspirierenden Räumlichkeiten und einer innovativen Lernumgebung kann man hier flexibel semi-virtuell studieren – auch neben dem Beruf. Eine Kombination von Selbstlernphasen und wenigen Präsenztagen vor Ort ermöglichen ein Studium auch parallel zu Job, Familie oder auch Spitzensport.

Breites Studienangebot in Nürnberg

Das Studienangebot der HAM ist vielfältig: Neben zahlreichen etablierten Studienschwerpunkten bietet die HAM auch branchenspezialisierte Studiengänge an. Alle Fokus-Studiengänge der HAM im Überblick: