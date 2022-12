Seit Gründung der Feser-Graf Gruppe im Jahr 2000 hat sich das Unternehmen bis an die Spitze gearbeitet. Als Marktführer in der Metropolregion Nürnberg zählt die Feser-Graf Gruppe zu einem der Top-Arbeitgeber in Mittelfranken. Die Automobilbranche ist und bleibt ein bedeutender Wirtschafszweig für Deutschland und bietet ein attraktives Arbeitsumfeld – die vielfältigen Stellenangebote bei der Feser-Graf Gruppe versprechen individuelle Karrierechancen für das kommende Jahr.

Das Familienunternehmen beschäftigt aktuell über 2.000 Mitarbeitende und 450 Auszubildende in insgesamt 61 Betrieben. Damit zählt die Unternehmensgruppe nicht nur zu den größten Ausbildungsbetrieben in der Region, sondern auch zu den Top-Automobilhandelsgruppen in Deutschland. Der Full-Service-Anbieter hat einen ständigen Fahrzeugbestand von über 6.000 unterschiedlichen Modellen zu bieten und verkauft rund 60.000 Fahrzeuge pro Jahr.

Konzernmarken : Audi, Lamborghini, SEAT, CUPRA, ŠKODA, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Porsche (Service) sowie Jaguar, Land Rover, Renault, Dacia, Kia, Hyundai

: Audi, Lamborghini, SEAT, CUPRA, ŠKODA, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Porsche (Service) sowie Jaguar, Land Rover, Renault, Dacia, Kia, Hyundai Motorradmarken: Ducati und Triumph

Die Produktpalette der Feser-Graf Gruppe erstreckt sich über folgende Marken:

Die verschiedenen Dienstleistungen, die die Feser-Graf Gruppe anbietet, zeugen neben dem breiten Markenportfolio von der fachlichen Vielfalt des Fahrzeugspezialisten. Dazu zählen unter anderem Werkstattservice, Autovermietung, Lackierarbeiten und Verkauf. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Verkauf von Gebrauchtwagen – über 5.000 Autos hat die Feser-Graf Gruppe in diesem Bereich ständig auf Lager.

Das Erfolgsgeheimnis: Überregionaler Einsatz mit klarem Fokus auf Servicequalität

Die Unternehmensgruppe wächst nicht nur innerhalb Frankens. Auch in andere Bundesländer ist Feser-Graf mittlerweile vorgedrungen. Service- und Vertriebshäuser befinden sich in Nürnberg, Fürth, Erlangen, Forchheim, Hallstadt, Höchstadt, Schwabach, Roth, Lauf und sogar in Magdeburg und Bernburg a.d. Saale.

Hier ist jedes Teammitglied unabdingbar und trägt Tag für Tag zur Steigerung des Erfolges bei – so wächst die Feser Graf Gruppe stetig weiter. Foto: Feser Graf



„Äußerst zufriedene Kunden sind loyale Kunden und diese empfehlen uns weiter“ – der Leitspruch der Gesellschafter spiegelt die klare Fokussierung auf eine herausragende Servicequalität wider. Im täglichen Geschäft des Gebrauchtwagenhandels sowie des Neuwagenverkaufs steht die Kundenzufriedenheit an erster Stelle.

Gemeinsam wachsen: Das sind die offenen Stellenangebote

Über 130 Ausbildungsplätze in 13 Berufen hat die Feser-Graf Gruppe jedes Jahr zu bieten – und viele offene Stellen für Fach- oder Führungskräfte. Hier gibt es alle Karrierechancen im Überblick.

Ausbildung

Bei der Feser-Graf Gruppe hast du die Möglichkeit, dich in sowohl technischen als auch kaufmännischen Arbeitsbereichen ausbilden zu lassen. Dabei wirst du vom ersten Tag an deine Teamkolleg*innen unterstützen und bist so hautnah im Tagesgeschäft mit dabei. Während deiner Ausbildung durchläufst du alle Abteilungen und kannst deine theoretischen und praktischen Kenntnisse dabei immer weiter ausbauen. Wenn du Freude am Umgang mit Menschen hast und Interesse an Autos, Technik sowie Zahlen, dann bist du bei der Feser-Graf Gruppe genau richtig.

Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker (m/w/d)

Ausbildung zum Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker (m/w/d)

Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)

Ausbildung zum Automobilkaufmann (m/w/d)

Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)

Ausbildung zum Zweiradmechatroniker (m/w/d)

Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Ausbildung zum Fahrzeuglackierer (m/w/d)

Ausbildung zum Kaufmann im E-Commerce (m/w/d)

Ausbildung zum Kaufmann für Marketingkommunikation (m/w/d)

Ausbildung zum Fachinformatiker Sytemintegration (m/w/d)

Fachkräfte

Diese Ausbildungen werden an den unterschiedlichen Standorten angeboten:

Du hast dir bereits einiges an Fachwissen angeeignet und bist bereit, in der Automobilbranche bei der Feser-Graf Gruppe durchzustarten? Ein Direkteinstieg in die Unternehmensgruppe macht's möglich – und das an unterschiedlichsten Standorten! Abhängig von der jeweiligen Stellenausschreibung solltest du bestimmte Fähigkeiten und Ausbildungserfahrungen mitbringen. Genauere Informationen zu den Aufgabenbereichen und beruflichen Voraussetzungen kannst du dem jeweiligen Stellenangebot entnehmen.

Kfz-Mechatroniker (m/w/d)

Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker (m/w/d)

Disponent (m/w/d)

Marketingassistent (m/w/d)

Serviceassistent (m/w/d)

uvm.

Führungskräfte und Initiativbewerbungen

Folgende spannende Berufe für Fachkräfte warten auf dich:

Auch für Führungskräfte bietet die Feser-Graf Gruppe einzigartige Aufstiegsmöglichkeiten und ein Arbeitsumfeld mit Zukunft. Wenn du bei der strategischen Entwicklung der Unternehmensgruppe eigenverantwortlich mitwirken und alle Zahlen sowie langfristigen Ziele stets im Blick behalten möchtest, lohnt sich eine Bewerbung allemal. Auch Initiativbewerbungen sind gerne gesehen – ist also nicht die passende Stellenausschreibung für dich dabei? Dann versuche es trotzdem! Da die Feser-Graf Gruppe derzeit stetig wächst, können auch mal sehr kurzfristig neue Stellen vergeben werden.

Schülerpraktikum

Du stehst noch ganz am Anfang deiner beruflichen Karriere und möchtest dich erst einmal orientieren? Aktuell bietet die Feser-Graf Gruppe wieder Schüler-Praktika an. Hier kannst du dich an deinem Wunsch-Standort bewerben.

Attraktive Arbeitsbedingungen, modernste Werkstätten & Co.: Hiervon profitierst du als Mitarbeiter*in

Die Job-Angebote der Feser-Graf Gruppe sind vielfältig – so auch die Mitarbeiter-Benefits.

30 Tage Urlaub pro Kalenderjahr

Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Attraktive Arbeitsbedingungen, Teilzeit-Modelle und familien-freundliche Arbeitszeiten

Emotionale, hochwertige Produkte und ein attraktives Markenportfolio

Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben

Ergonomisch ausgestattete Arbeitsplätze

Topmoderne Werkstätten und Verkaufsräume

Regelmäßige Feedbackgespräche und individuelle, berufsbezogene Weiterbildungsmöglichkeiten

Kostenfreie interne und externe Schulungen

Sonderentwicklungsprogramme und hohe Aufstiegschancen

Corporate Benefits, Mitarbeiterrabatte sowie Bike-Leasing

Mitarbeiterevents

Gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel und Dienstwagen für Verkaufsmitarbeiter*innen

Betriebliche Altersvorsorge mit Arbeitgeberzuschuss

Betriebsmedizinische Betreuung

Deine Bewerbung bei der Feser-Graf Gruppe – so geht's

Das erwartet dich bei der Feser-Graf Gruppe:

Dein Bewerbungsanschreiben kannst du ganz einfach online hochladen und einreichen – genauere Informationen hierzu findest du bei der jeweiligen Stellenausschreibung. Weitere Angaben und nützliche Tipps zu Anschreiben, Bewerbungsfoto, Lebenslauf uvm. gibt's hier.

Kontakt und Anfahrt

Feser, Graf & Co. Automobil Holding GmbH

Heisterstraße 4a

90441 Nürnberg

Telefon: 0911 4236-2200

Website: www.feser-graf.de

Social Media: Facebook & Instagram