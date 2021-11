Laut Deutschem Pflegerat (DPR) fehlen derzeit bundesweit 200.000 Pflegekräfte. Kündigungen von Seiten der Mitarbeiter*innen verschärfen die Situation. Einer der Hauptgründe für den Ausstieg aus der Pflege ist Überlastung. Das geht aus einer Online-Befragung der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin (DGIIN) hervor. Doch ein Jobwechsel sollte die letzte Option sein – oft hilft schon ein Arbeitgeberwechsel.

Deshalb ist die Wahl des richtigen Arbeitgebers in der Pflege so wichtig

Viele Pflegekräfte arbeiten als Einzelkämpfer auf Station, sind gestresst und tragen dieses schlechte Gefühl mit in den Feierabend. Frust und Überlastung führen dann letztendlich zur Kündigung. Genau hier setzt das Konzept der AWO Bamberg an: Durch einen stressfreieren Arbeitsalltag und feste Teamstrukturen will der Kreisverband dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Denn auch in Bamberg werden Pflegefachkräfte dringend gesucht.

Bei der AWO Bamberg sind Pflegekräfte von Anfang an Teil des Teams

Der AWO Bamberg ist das Teamgefühl und ein vertrauensvoller Umgang untereinander wichtig: Jeder hilft jedem. Ziel der Pflegeleitung ist, durch Lob aber auch durch konstruktive Kritik auf Augenhöhe aus den Mitarbeiter*innen das Beste rauszuholen. Durch eingespielte Prozesse und Strukturen weiß auch Jeder und Jede, was zu tun ist. Die Pflegekräfte sind selbstsicher und selbstständig. Sie nehmen neue Kolleg*innen an die Hand. Die Mitarbeiter*innen der Pflegeleitung kommen aus der Praxis und wissen um die alltäglichen Herausforderungen.

Diese Vorteile bietet die AWO Bamberg für Pflegekräfte

Dass ein gutes Team viel wert ist, aber auch harte Fakten zählen, weiß die AWO Bamberg. Neben weichen "Wohlfühlfaktoren" werden deshalb viele weitere Vorteile für die Mitarbeiter*innen geboten, z.B.:

Feste und planbare Schichtzeiten

Weiterbildungs- und Spezialisierungsangebote

Tarifvertragliches oder in Entgeltrichtlinien festgelegtes Entgelt

Lohnsteigerungen nach Betriebszugehörigkeit

Betriebliche Altersvorsorge

Zulagen für die Ausübung verschiedener Funktionen

Wer in der Pflege tätig und auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber ist, sollte sich deshalb unbedingt bewerben. Aktuell sind bei der AWO Bamberg verschiedene Stellen zu besetzen:

Examinierte Pflegefachkräfte: Altenpfleger*innen, Gesundheits- und Krankenpfleger*innen

Pflegehelfer*innen

Wiedereinsteiger*innen nach der Elternzeit

Schulabsolvent*innen für eine Ausbildung

Quereinsteiger*innen (aller Altersklassen) für eine Ausbildung

AWO Bamberg: Verantwortung seit über 100 Jahren

Die AWO Bamberg kann auf eine über hundertjährige Erfolgsgeschichte zurückblicken. Der Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt im Stadtgebiet und dem Landkreis Bamberg ist als innovativer Träger sozialer Einrichtungen, Dienstleistungen und Beratungsangebote tätig. Mit über 1.300 haupt- und ehrenamtlich Beschäftigten ist er einer der größten Anbieter in der Sozialwirtschaft von Oberfranken und der drittgrößte Kreisverband der AWO in Bayern.

Kontakt und Anfahrt

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband

Bamberg Stadt und Land e. V.

Hauptsmoorstraße 26 a

96052 Bamberg

Telefon: 0951 4074 0

Telefax: 0951 4074 410

E-Mail: info@awo-bamberg.de