Wer bei der Baubranche an verschwitzte, sonnenverbrannte Männer ohne Schulabschluss denkt, liegt definitiv falsch. Auf dem Bau sind gut ausgebildete Fachkräfte (m/w/d) gefragt, die gerne die Ärmel hochkrempeln und anpacken können, aber gleichzeitig auch clevere Köpfe sind und mitdenken können.

Jede Baustelle ist anders, daher ist man ständig mit neuen Herausforderungen konfrontiert und hat einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag. Dabei ist man nicht allein, sondern kann sich auf die Hilfe und Unterstützung seiner Teamkollegen verlassen. Außerdem gibt es zahlreiche Aufstiegsmöglichkeiten, um in der Baubranche später Karriere zu machen. Eine Ausbildung zum Beton- und Stahlbetonbauer (m/w/d), Maurer (m/w/d) oder Kanalbauer (m/w/d) ist dafür die perfekte Grundlage. Und noch ein Pluspunkt: In der Baubranche verdienst Du schon als Azubi gut und kannst Dich bereits im ersten Lehrjahr über eine monatliche Vergütung von 890 Euro freuen, was sich bis zum dritten Ausbildungsjahr noch auf 1.495 Euro steigert.