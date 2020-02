Die OHM Professional School (OPS) gilt als Vorreiter der berufsbegleitenden Weiterbildung in ganz Bayern. Im Jahr 2010 startete der berufsbegleitende Bachelor Betriebswirtschaft, als einer von vier Modellstudiengängen mit Unterstützung des Bayerischen Wissenschaftsministeriums. Somit war die OPS eine der ersten bayerischen Weiterbildungsinstitute, die die Öffnung des Hochschulzugangs für beruflich Qualifizierte, wie Meister und Techniker ermöglichte. Seitdem konnte sich der Studiengang erfolgreich am Markt platzieren.

Die OPS als Vorreiter im Bereich Weiterbildung in Bayern

Am Arbeitsmarkt entstand in den letzten Jahren eine stetig wachsende Nachfrage nach akademisch qualifizierten Fachkräften. Gründe für eine Weiterbildung sind, dass die Studierenden neue Fähigkeiten und fachlich fundierte Kenntnisse erwerben möchten. Oftmals werden diese vom Arbeitgeber aber auch explizit gefordert, um einen bestimmten Karriereweg im Unternehmen einschlagen zu können. Diesen Trend des Arbeitsmarktes hat die OPS bereits früh erkannt und eröffnet ihren Absolventen und Absolventinnen neue Perspektiven für ihre berufliche Karriere.

Berufserfahrung mit fundiertem Wissen aus der BWL ergänzen

Für viele Studierende ist es schwer, während des Studiums einen Bezug zwischen Gelerntem und Berufsleben herzustellen. Dieser ist wichtig, um das theoretische Wissen zu verinnerlichen und hilft gleichzeitig auch beim Lernen der Vorlesungsinhalte. Für Praktika bleibt häufig neben oder nach einem Vollzeitstudium keine Zeit. An der OHM Professional School der Technischen Hochschule Nürnberg ist es möglich, Praxis und Studium zu vereinen. Der berufsbegleitende Bachelor Betriebswirtschaft des Weiterbildungsinstituts eröffnet eine neue Perspektive als Antwort auf die konstante Nachfrage nach akademisch qualifizierten Fachkräften. So profitieren Arbeitgeber davon, dass die Arbeitskraft erhalten bleibt und zusätzlich eine höhere Qualifikation bekommt.

Informieren Sie sich jetzt zu Studieninhalten, Studienverlauf und vielem mehr

Umfassendes Weiterbildungsangebot

Vorlesungen am Abend und unterstützende Online-Materialien machen es möglich, Beruf und Studium erfolgsversprechend zu kombinieren. Während des vierjährigen Studiums werden alle wirtschaftswissenschaftlichen Bereiche wie Marketing, Logistik oder Rechnungswesen von Professorinnen und Professoren der Technischen Hochschule Nürnberg sowie von renommierten Experten aus der Wirtschaft vermittelt. Auch allgemeine Schlüsselqualifikationen sowie soziale und methodische Skills kommen nicht zu kurz. Konkrete Praxisprojekte in den Unternehmen vertiefen zudem die Lehrinhalte und zeigen, wie das vermittelte Wissen im Berufsleben Anwendung findet.

Jetzt informieren und durchstarten

Übrigens: Am 01. September 2020 startet der nächste BBB-Jahrgang. Gehen auch Sie den nächsten Karriereschritt mit dem berufsbegleitenden Bachelorstudium an der OHM Professional School an! Zusätzlich kann man sich am 01. April 2020 noch bei einer Informationsveranstaltung über den Studiengang informieren.

Hier können Sie mehr über die Informationsveranstaltung erfahren

Lebenslanges Lernen in der Metropolregion Nürnberg

Neben dem berufsbegleitenden Bachelor Betriebswirtschaft beinhaltet das Portfolio der OHM Professional School auch berufsbegleitende Master-Studiengänge, Lehrgänge sowie Seminare und Tagungen zu diversen Themen. Egal ob Alumni, Studierende oder Interessenten: Die OHM Professional School ist der ideale Partner für akademisch fundierte Weiterbildung.

Kontakt

OHM Professional School

Technische Hochschule Nürnberg

Kressengartenstraße 2

90402 Nürnberg

Telefon 0911 / 5880 2800

E-Mail ohm-professional-school@th-nuernberg.de

Folgen Sie uns auf Social Media

Facebook - Instagram - Youtube - LinkedIn

Öffnungszeiten

Mo. - Do. 9:00 - 16:00 Uhr

Freitag 9:00 - 15:00 Uhr