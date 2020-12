Digitalisierung, Wirtschafts- und Gesundheitskrisen – es gibt Vieles, was unser Leben ins Wanken bringen kann. Wie schnell etwas Selbstverständliches zu etwas Außergewöhnlichem werden kann, sehen wir gerade jetzt in der Corona-Krise. Zahlreiche Unternehmen schicken ihre Mitarbeiter*innen nach Hause und melden Kurzarbeit an. Viele Menschen bangen um ihre Arbeitsplätze und ihre berufliche Zukunft. Sichere Jobs und eine gute Bezahlung sind heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Wir stellen Ihnen deshalb krisensichere Jobs im Finanzsektor vor, die Ihnen und Ihrer Familie Planungssicherheit sowie zahlreiche Benefits von Tarifvertrag bis Lebensarbeitszeitkonto bieten. Hier finden Sie alle Vorteile im Überblick.