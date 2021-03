Sie sind auf der Suche nach einer Ausbildung, bei der Sie ständig in Bewegung bleiben, statt zum Schreibtischtäter zu werden? Dann denken Sie doch über eine Ausbildung als Physiotherapeut*in nach. Denn der Beruf bietet viele Perspektiven: Sie sind nicht nur eine gefragte Fachkraft auf dem Arbeitsmarkt, sondern haben auch die Möglichkeit, sich durch Weiterbildungen oder ein Studium fachlich und persönlich weiter zu qualifizieren.

Neue Physiotherapie-Schule in Bamberg ab September 2021

Ab September 2021 wird die Physiotherapieausbildung nun auch in Bamberg angeboten, Bewerber werden dafür bereits jetzt gesucht. saludis, das Zentrum für rehabilitative Medizin der Sozialstiftung Bamberg bietet in Kooperation mit den Bamberger Akademien für Gesundheits- und Pflegeberufe die theoretische und praktische Ausbildung aus einer Hand. Wir haben uns genau angeschaut, was die Berufsausbildung ausmacht, wie sich die Ausbildung in Bamberg von anderen Anbietern unterscheidet und welche beruflichen Möglichkeiten eine abgeschlossene Ausbildung in der Physiotherapie bietet.

Was erwartet mich bei der Physiotherapeutenausbildung?

Wussten Sie, dass der menschliche Körper aus über 200 Knochen besteht? Als Physiotherapeut*in lernen Sie, wie Muskeln und Sehnen im Körper verbunden sind und zusammenarbeiten. Auf diese Weise sind Sie in der Lage, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Beweglichkeit nach Krankheit, Unfällen oder im Alter wiederherzustellen, zu verbessern oder zu erhalten. Während der Ausbildung werden rund 2.900 Stunden kompaktes Wissen rund um Bewegungslehre, Psychosomatik, Elektro- Licht- und Strahlentherapie, Sportmedizin etc. vermittelt und durch zahlreiche berufsbezogene Praktika ergänzt.

Hier plaudert eine junge Physiotherapeutin aus dem Nähkästchen: