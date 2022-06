NORMA zählt mit 1.450 Filialen in nahezu ganz Deutschland zu den größten Lebensmitteleinzelhändlern. Darüber hinaus gibt es Filialen in Frankreich, Tschechien und Österreich. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Nürnberg besetzt Jahr für Jahr viele spannende Ausbildungsplätze. Die Zukunft ist gesichert, denn Supermärkte und Discounter zählen zu den Branchen, die trotz der Corona-Krise Umsatzzuwächse verbuchen konnten. Laut einer Analyse des Marktforschungsinstituts GfK geht das Plus bis in den zweistelligen Prozent-Bereich. Auch für 2022 sucht NORMA noch Azubis.

Strukturen und Philosophie von NORMA sind seit über 50 Jahren gesund gewachsen. Eine konsequente Geschäftspolitik, flache Hierarchien, ein Top-Management sowie eine kompromisslose Qualitätsphilosophie tragen zur Motivation der Mitarbeiter*innen bei. NORMA bietet viele Einstiegsmöglichkeiten und gilt daher als attraktiver Arbeitgeber: egal ob mit oder ohne Vorerfahrung, auch als Um- oder Wiedereinsteiger*in. Wir werfen einen Blick auf die abwechslungsreichen Ausbildungsberufe im Einzelhandel.