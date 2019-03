Netzwerken für den ersten Job

Bachelor of Arts in BWL bei adidas, staatlich geprüfter Fremdsprachenkorrespondent oder -korrespondentin oder doch lieber erstmal ein Freiwilliges Ökologisches Jahr: Viele Wege führen zum Traumberuf. Für viele junge Menschen ist die Schule nun vorbei und nun stellt sich die wichtige Frage: Welcher Weg zu welchem Traumberuf kommt für mich in Frage? Diese Frage will die 18. Ausbildungsbörse in Herzogenaurach beantworten. Sie findet am 6. April um 10.30 bis 14 Uhr im Burgstaller Weg 20, Gymnasium Herzogenaurach, statt. Jugendliche können bei der Landkreis-Ausbildungsbörse Kontakte zu Firmen knüpfen und sich Inspiration für den Traumjob holen.

Schüler und Eltern sind herzlich eingeladen

Alexander Tritthart, Landrat, und Dr. German Hacker, Erster Bürgermeister der Stadt Herzogenaurach, freuen sich auf die Ausbildungsbörse und über die Chancen, die sie jungen Menschen bietet: "Bildung und Ausbildung bereiten den Weg für eine erfolgreiche berufliche Zukunft. Als eine der "Bildungsregionen in Bayern" wollen wir Bildung noch besser machen und Chancen auf dem Arbeitsmarkt nachhaltig und zukunftsorientiert gestalten. Daher freuen wir uns, mit der Ausbildungsbörse des Landkreises unseren Schülerinnen und Schülern sowie der Wirtschaft eine Plattform dafür zu bieten. So schaffen wir Perspektiven und bauen vor Ort Netzwerke auf.

Bei der 18. landkreisweiten Ausbildungsbörse am Samstag, dem 6. April 2019, von 10:30 bis 14:00 Uhr in der Dreifachsporthalle des Gymnasiums Herzogenaurach erhalten Jugendliche und junge Erwachsene einen Überblick über verschiedenste Ausbildungsberufe und knüpfen Kontakte zu ausbildenden Betrieben, Institutionen und Berufsfachschulen. Außerdem stehen ihnen Jugendliche, die noch in der Ausbildung sind oder bereits eine abgeschlossene Ausbildung haben, als Gesprächspartner zur Verfügung.

Über 90 Aussteller sind dabei

Über 90 Aussteller werben dabei um Nachwuchs. "Das sind so viele wie noch nie. Für große Firmen wie Schaeffler oder Siemens haben wir mit der Mensa extra eine Sonderfläche eingerichtet", sagt Thomas Wächtler, Wirtschaftsförderer des Landkreises, der die Börse organisiert. Wer einen Ausbildungsplatz sucht oder sich für ein duales Studium interessiert kann dort mit den Firmen sprechen, sich über deren Angebote informieren und sich bei den Rotary Clubs Herzogenaurach und Höchstadt a.d. Aisch Tipps zu Bewerbung und Berufswahl holen. Für den Spaßfaktor sorgt der Bagger-Simulator der Bauinnung Erlangen und um das leibliche Wohl der Messebesucherinnen und -besucher kümmern sich die Fleischer- und die Bäcker-Innung Erlangen. Parkplätze stehen an den Weihersbach-Anlagen, Anfahrt über die Ansbacher Straße, zur Verfügung. Für das Ausbildungsjahr 2019 gibt es auch wieder einige der begehrten Last-Minute-Ausbildungsplätze.