Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung

Vom eintägigen Workshop bis zum mehrjährigen Studium - die Vielfalt der Weiterbildungsmaßnahmen ist enorm. Wer ernsthaftes Interesse mitbringt, wird fündig werden, da auf dem Markt für jeden Geschmack und jedes Bedürfnis etwas dabei ist. Egal, ob man seine Englischkenntnisse verbessern oder einen neuen beruflichen Abschluss meistern will.

Weiterbildung ist für Arbeitnehmer in fast allen Unternehmen und Branchen längst Pflicht. Manches Wissen veraltet einfach zu schnell, Neues kommt ständig hinzu. Wer seine beruflichen Chancen also optimal nutzen will, kommt an zusätzlichem Lern-Engagement und einer bewussten Auswahl der passenden Weiterbildungsangebote nicht vorbei.

Weiterbildung ist nicht Fortbildung

Die Begriffe Fortbildung und Weiterbildung werden oft synonym verwendet, bezeichnen genau genommen jedoch zwei verschiedene Lern- und Qualifizierungsarten: Eine Fortbildung dient dazu, sich im bestehenden Beruf weiter zu qualifizieren. Sie dient daher meist dem beruflichen Aufstieg oder der Vorbereitung neuer Aufgaben. Bei einer Weiterbildung geht es jedoch darum, sich neue Fähigkeiten, Kenntnisse und Qualifikationen anzueignen. Sie dient daher dazu, das eigene Qualifikationsprofil und das fachliche Fundament auszubauen.

Weiterbildungsmöglichkeiten

Beim Stichwort Weiterbildung denken viele zunächst an ein berufsbegleitendes Studium. Aufwand und Kosten schrecken dann ähnlich viele ab. Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es aber auch abseits des Studiums. Sie sind oft wesentlich kürzer und günstiger. Allerdings schließen auch nicht alle davon mit einem formalen Abschluss oder Nachweis ab. Und nicht jeder Abschluss ist in jeder Branche anerkannt. Die folgenden alternativen Weiterbildungsmöglichkeiten werden jedoch häufig akzeptiert und anerkannt.

IHK Seminare: Die wohl bekannteste Alternative stellen Aus- und Weiterbildungen der Industrie- und Handelskammern (IHK) dar. Diese sind in Deutschland in fast allen Branchen anerkannt und akzeptiert und werden vor allem in handwerklichen und technischen Berufen geschätzt. Ein Grund dafür ist die konsequente Ausrichtung auf die Berufspraxis, die Arbeitnehmern eine schnelle Anwendung des Erlernten ermöglicht.

Wissenschaftliche Zertifikate: Diese Alternative zählt noch zu den neueren, wird jedoch von immer mehr Hochschulen angeboten. Wissenschaftliche Zertifikatskurse vermitteln den Teilnehmern akademisches Wissen über speziell ausgewählte Themen. So können Arbeitnehmer tief in ein Thema eintauchen, ohne dafür gleich ein komplettes Studium zu absolvieren. Zertifikatskurse können, müssen jedoch nicht berufsbezogen sein und decken oft eine große thematische Bandbreite ab.

Unternehmensinterne Weiterbildungsmöglichkeiten: Bei Arbeitgebern sind die im Unternehmen selbst durchgeführten Weiterbildungen außerordentlich beliebt, sind diese Seminare doch explizit auf die Bedürfnisse und Anforderungen des Unternehmens zugeschnitten und bieten so einen extrem hohen Nutzen für die praktische Anwendung. Wollen Arbeitnehmer dauerhaft in einem Unternehmen bleiben, können diese Weiterbildungen eine echte Alternative zum Studium sein.

Weiterbildungsangebote der Berufsverbände: Auch die Berufsverbände bieten verschiedene Weiterbildungen an. Diese sind in der jeweiligen Branche oft anerkannt und akzeptiert und können mit umfangreichem Fachwissen und einer starken Branchenorientierung punkten. Für einen möglichen Branchenwechsel oder den Erwerb völlig neuer Kompetenzen und Fähigkeiten sind solche Kurse jedoch nur bedingt zu empfehlen.

Weiterbildungsseminare privater Träger: Auf dem Markt der beruflichen Weiterbildung tummeln sich alleine in Deutschland Hunderte große und kleine Anbieter. Das Angebot an Kursen und Seminaren ist daher ebenso groß wie die Qualitätsunterschiede. Arbeitnehmer sollten sich von Zertifizierungen nicht täuschen lassen: Auch davon gibt es Dutzende, über die Qualität eines Anbieters sagen die meisten nur wenig aus. Als Ausgangspunkt für die Recherche ist die Webseite des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) empfehlenswert. Hier sind grundlegende Informationen zur beruflichen Weiterbildung und hilfreiche Tipps zu finden.

Fortbildungsmöglichkeiten

Grundsätzlich wird zwischen Aufstiegs- und Anpassungsfortbildungen unterschieden, die entweder dazu dienen, die Karriere voranzutreiben oder im bisherigen Job weiter mithalten zu können. Innerhalb dieser beiden großen Bereiche gibt es mannigfaltige Varianten.

In-House-Seminare/Training near the job: Mehr als die Hälfte aller Weiterbildungsmaßnahmen finden innerhalb des jeweiligen Unternehmens statt. Dazu gehören Schulungen bei der Einführung neuer Computerprogramme genauso wie Kurse in Mitarbeiterführung für neue Teamleiter oder Vorträge über neu strukturierte Arbeitsabläufe. Solche Angebote haben den Vorteil, dass der Arbeitgeber mit internen oder externen Seminarleitern die Inhalte genau auf die Anforderungen am Arbeitsplatz abstimmen kann. Den Arbeitnehmern kommt dabei zugute, dass diese Workshops in der Regel während der Arbeitszeit stattfinden und für sie keine Kursgebühren anfallen.

Training on the job: Bei dieser Sonderform der innerbetrieblichen Fortbildung werden die Teilnehmer meist von einem Kollegen, Vorgesetzten oder auch externen Coach an ihrem Arbeitsplatz geschult. Für Berufseinsteiger gibt es oft eigens angelegte Traineeprogramme. Der englische Fachbegriff "Training on the job" deckt also vielfach ab, was ohnehin täglich im Unternehmen passiert, ohne als Weiterbildung wahrgenommen zu werden.

Fernunterricht/E-Learning: Mit ausreichend Selbstdisziplin kann auch von zu Hause aus gelernt werden. Wie die Weiterbildung zu Hause organisiert ist, hängt vom jeweiligen Angebot ab: Oft werden die Lernunterlagen verschickt, daneben gibt es Präsenzveranstaltungen in größeren zeitlichen Abständen zum gemeinsamen Austausch oder für Prüfungen. Stark an Bedeutung gewonnen hat in diesem Zusammenhang das E-Learning: Anstatt regelmäßig Post vom Bildungsanbieter zu erhalten, können sich die Teilnehmer das Material beispielsweise selbstständig auf Lernplattformen herunterladen, sich in virtuellen Klassenzimmern, Foren oder über Chats mit anderen Lernenden austauschen oder den Dozenten Fragen stellen. Bei Onlinekursen oder Webinaren kann man dem Dozenten oft auch live übers Internet zuhören, ohne da für das Haus verlassen zu müssen.

Fortbildung im Ausland: Weiterbildung lässt sich auch gut mit einem Auslandsaufenthalt verbinden. Über neues Fachwissen hinaus können Arbeitnehmer so ihre Sprachkenntnisse und ihre interkulturellen Kompetenzen für den Lebenslauf aufbessern.