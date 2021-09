Mehrere Jahre umsonst gearbeitet: So viele Überstunden machen Deutsche im Schnitt

Überstunden gehören für viele Arbeitnehmer zum Alltag. Zwei bis drei Überstunden pro Woche - das klingt zunächst nicht so viel. Doch in einem Berufsleben kommen so erstaunliche Summen zusammen: Laut einer Auswertung von gehalt.de arbeiten deutsche Arbeitnehmer so fast dreieinhalb Jahre mehr, als sie laut Arbeitsvertrag müssten.

Hinzu kommt, dass die Mehrarbeit in vielen Fällen weder finanziell noch durch Ausgleichstage abgegolten werden. Laut gehalt.de werden die angefallenen Überstunden nur in einem Drittel aller Fälle tatsächlich ausgeglichen.

Große Unterschiede bei der Zahl der Überstunden

Die Zahl der Überstunden verteilt sich nicht gleichmäßig auf alle Arbeitnehmer. Fallen im Schnitt im Laufe einer Berufslebens 6500 Überstunden an, sind es je nach Branche, Wohnort und Position innerhalb der jeweiligen Unternehmen mitunter deutlich mehr oder weniger. Bei dem von gehalt.de untersuchten 346.405 Datensätzen gaben zudem knapp die Hälfte der Befragten an, dass sie überhaupt keine Überstunden leisten müssen.

Besonders viele Überstunden müssen demnach Führungskräfte machen. Im Schnitt fallen für sie 7,6 Überstunden an - und das jede Woche. Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Gehaltsvergleich: Während Arbeitnehmer mit einem Bruttojahresgehalt von unter 40.000 im Schnitt unter 2 Stunden Mehrarbeit pro Woche leisten, steigt die Zahl bei Arbeitnehmern mit einem Gehalt jenseits von 100.000 Euro auf 6,1 Stunden pro Woche. Zudem spielt das Alter der Arbeitnehmer eine Rolle: Während bei Menschen zwischen 20 und 29 Jahren "nur" 2,2 Überstunden pro Woche anfallen, sind es bei Menschen über 59 Jahren ganze 3,5 Stunden.

Auch in den einzelnen Bundesländern zeigen sich Unterschiede: Mit einem Wert von 2,8 Überstunden liegt Bayern hier deutschlandweit im Mittelfeld. In Hessen, Hamburg und Baden-Württemberg sind es demgegenüber 3 Stunden pro Woche - in Bremen hingegen nur 2,2.

Dabei entwickelt sich die Zahl der Überstunden in den vergangenen Jahren sogar positiv: Waren es im Jahr 2009 noch 6,5 Stunden pro Woche, fiel der Wert nun auf 2,9. Trotzdem machen sich die Verfasser der Studie Sorgen: Gerade in der Corona-Zeit ist die Grenze zwischen privatem und beruflichen Kontext zunehmend verwaschen worden. Zudem könnte die vielerorts eingeführte Kurzarbeit dazu geführt haben, dass die Zahl der Überstunden kurzzeitig gesunken ist.