Investition in die Zukunft

Die Arbeitswelt ändert sich heutzutage rasant - noch nie war der Wunsch nach beruflicher Weiterbildung so groß wie jetzt. Dank Online-Schulungen und Fernstudium sind zudem die Möglichkeiten der Weiterbildung sehr breit gefächert. Doch wie ist es machbar, neben dem aktuellen Job noch eine Weiterbildung zu leisten? Wie finanziert man das? Und welche Art der Weiterbildung passt zu einem? Es ist wichtig, sich einen Überblick über die verschiedenen Angebote zu verschaffen und sich klar zu machen, was man erreichen will und wie die derzeitige berufliche und finanzielle Lage ist.

Wofür die Weiterbildung?

Um die richtige Weiterbildung für sich zu finden, ist es in erster Linie wichtig, herauszufinden, wofür man eine Weiterbildung machen möchte: bessere Aufstiegschancen im Unternehmen, Wiedereinstieg oder die Übernahme eines neuen Aufgabengebietes? Die Gründe können vielseitig sein, ebenso wie die Weiterbildungsmöglichkeiten. Diese bieten vor allem Fernhochschulen, virtuelle Universitäten sowie Industrie- und Handelskammern. Doch auch interne Fortbildungen oder E-Learning führen zum Ziel.

Fernhochschulen

In Deutschland gibt es viele Fernhochschulen mit einem umfangreichen Aus- und Weiterbildungsangebot. Die Abschlüsse sind heute bei vielen Arbeitgebern angesehen, jedoch sind die Kosten der Fernhochschulen nicht gerade gering. Daher muss man sich die Frage stellen, ob man das finanziell tragen kann. Fernhochschulen punkten mit Flexibilität und einem angesehenen Hochschulabschluss. Es macht besonders für diejenigen Sinn, die weiter aufsteigen wollen - oder sich mit ihrer Arbeit selbstständig machen wollen und zum Beispiel fehlendes Know-how in Sachen Betriebswirtschaft haben.

Virtuelle Universitäten

Verschiedene Universitäten und Fachhochschulen bieten seit einiger Zeit einen Teil ihres Studienangebots auch als Online-Studiengänge an. Dadurch fallen die Kosten um einiges geringer aus als bei einem Fernstudium. Mithilfe von speziell aufbereiteten, interaktiven Online-Lernmaterialien und regelmäßigen Konferenzen kann man bis zu 80 Prozent von zu Hause aus studieren. Lediglich 20 Prozent sind Präsenztermine. Diese finden in der Regel genauso wie die Prüfungen am Wochenende statt.

Industrie- und Handelskammer

Die Industrie- und Handelskammern, kurz IHKs, bieten zahlreiche Möglichkeiten der Weiterbildung an. Hier macht es besonders Sinn, seine bisher erworbenen Kenntnisse weiter auszubauen und zum Beispiel den Fachwirt oder Meister zu machen. Die Lehrgänge finden in der Regel abends oder am Wochenende statt.

E-Learning

Fort- und Weiterbildung, wo man gerade ist - mithilfe von elektronischen Kommunikationsmedien. Über das Internet übermittelt der Kursleiter das Wissen an die Kursteilnehmer mit Videos, Online-Animationen, E-Books, virtuellen Seminaren oder interaktiven Lern-Computerspielen. Der Austausch mit dem Kursleiter erfolgt über Chats, E-Mail, Blogs oder Foren. Der Vorteil am E-Learning ist, dass man weder zeitlich noch räumlich eingegrenzt ist und dass man sein Pensum als Lernender selbst organisieren kann.

Interne Weiterbildung

Wenn es um die Weiterbildung von spezifischen Fachkenntnissen geht, ist es sinnvoll, als Arbeitgeber interne Weiterbildungsmaßnahmen zu organisieren. Es gibt zwar viele Anbieter - doch nicht alle sind seriös. Wichtig hierbei ist es, sich im Vorfeld Referenzen nennen zu lassen und Angebote miteinander zu vergleichen. Wer sich intern mit einem Coach weiterbilden möchte, sollte als Qualitätsmerkmal darauf achten, dass dieser eine Mitgliedschaft in einem Coaching-Verband hat.

Finanzieller Aspekt

Wer finanziert die Weiterbildung? In der Regel liegt eine Weiterbildung in der Verantwortung des Einzelnen. Doch Arbeitgeber haben oft Interesse an Mitarbeitern, die beruflich auf dem neuesten Stand sind. Es ist daher ratsam, sich mit seinem Arbeitgeber über das Thema Weiterbildung zu unterhalten. Dieser kann mit freien Tagen oder verkürzten Arbeitsstunden unterstützen. Unter bestimmten Voraussetzungen können Weiterbildungen mit Prämien und BAföG finanziell gefördert werden. Will man seinen Berufsabschluss nachholen, hat man unter Umständen die Möglichkeit einer Weiterbildungsprämie: 1000 Euro für die bestandene Zwischenprüfung und 1500 Euro für die Abschlussprüfung. Weiterbildungen auf eigene Faust wie Sprachkurse können mit einer Bildungsprämie unterstützt werden. Mit dem Aufstiegs-BAföG werden Fortbildungsabschlüsse wie Meister, Techniker oder Betriebswirt gefördert. Bei einer Weiterbildung kann auch ein Stipendium in Frage kommen: Mit dem staatlich geförderten Aufstiegs- oder Weiterbildungsstipendium bekommen Fachkräfte zum Bei spiel Zuschüsse für ein Studium oder anspruchsvolle Fortbildungen.

Die Doppelbelastung meistern

Meistens ist der Job allein schon stressig genug. Eine zusätzliche Weiterbildung neben dem Beruf kann eine große Belastung sein, sowohl beruflich als auch privat. Es ist wichtig, die Lerninhalte zu strukturieren und sich dadurch realistische Lernziele zu setzen. Dabei ist es notwendig, die richtige Lernatmosphäre zu bekommen: keine Ablenkung durch Freunde, Familie oder das Smartphone. Lerngruppen motivieren nicht nur beim Lernen, sie helfen vor allem bei schwierigen Themen. Pausen zwischen den Lern- und Arbeitszeiten sind wichtig, damit sich das Hirn regenerieren kann. Wenn der Tag ohnehin vollgepackt mit Arbeit ist, ist ein gut durchdachtes Zeitmanagement der Schlüssel zum Erfolg: Routine und feste Lernzeiten helfen, Arbeit und Weiterbildung erfolgreich unter einem Hut zu bringen.

Lukas Pitule