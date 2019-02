Im Notfall Leben retten

In Filmen sieht die Arbeit von Rettungskräften ziemlich spektakulär aus, wenn sie mit Blaulicht zum Einsatzort rasen, um Menschenleben zu retten. Aber ist der Arbeitsalltag wirklich so filmreif? Die Hauptaufgabe von Notfallsanitätern ist die Erstversorgung im Falle eines medizinischen Notfalls. Werden sie gerufen, dann fahren sie so schnell wie möglich zum Einsatzort. Dabei werden meist das Blaulicht und das Martinshorn eingesetzt, um andere Verkehrsteilnehmer auf das Rettungsfahrzeug aufmerksam zu machen. Die Einsatzkräfte dürfen dann sogar rote Ampeln überqueren. Das klingt jedoch einfacher als es ist, denn eine solche Fahrt bedarf eines hohen Maßes an Konzentration und Reaktionsvermögen.

Beim Patienten angekommen, müssen sich die Retter schnell ein Bild der Situation verschaffen und - eventuell lebensrettende - Sofortmaßnahmen durchführen. Das können zum Beispiel das Stillen von Blutungen, eine Beatmung oder wiederbelebende Maßnahmen sein. Je nach Notfall wird zusätzlich ein Notarzt an ge fordert.

Neben der Erstversorgung gehört auch der Transport des Patienten in ein Krankenhaus zum Aufgabengebiet der Notfallsanitäter. Dabei müssen die Transportfähigkeit sichergestellt und lebenswichtige Vitalfunktionen permanent überwacht und aufrechterhalten werden. Im Krankenhaus angekommen, wird der Patient an die Ärzte vor Ort übergeben. Dabei müssen die Sanitäter medizinisch relevante Informationen an das Fachpersonal weitergeben, damit der Patient optimal versorgt werden kann.

Bis hierhin ist der Arbeitsalltag der Notfallsanitäter wirklich oft filmreif und es wird um Leben und Tod gekämpft. Es gibt aber auch weniger spektakuläre Fälle, bei denen keine Lebensgefahr besteht. Natürlich werden solche Einsätze mit gleicher Sorgfalt durchgeführt. Darüber hinaus warten weitere Aufgaben wie das Erstellen von Notfallprotokollen und Einsatzberichten, die Vorbereitung der Fahrzeuge auf Einsätze und die Bestandsprüfung der Medikamente auf die Sanitäter.

Jeder Tag ist anders

Im Fall von Rettungskräften kann man kaum von einem Arbeitsalltag sprechen, da kein Tag dem anderen gleicht. Oft wissen die Lebensretter erst vor Ort, was sie wirklich erwartet und sie müssen blitzschnell die richtigen Entscheidungen treffen, um den Patienten zu versorgen. Da Notfälle jederzeit passieren können, müssen Rettungssanitäter auch nachts, am Wochenende und an Feiertagen im Einsatz sein.

Neben den nötigen medizinischen Fachkenntnissen müssen Notfallsanitäter auch psychisch gefestigt sein. Besonders bei Unfällen bietet sich ihnen oft ein grausames Bild mit verletzten oder tödlich verunglückten Personen. Auch in diesen Fällen müssen sie einen kühlen Kopf bewahren und schnell handeln. Dennoch kann nicht jeder Patient gerettet werden, sodass die Sanitäter oft mit dem Tod konfrontiert werden.

Neue Ausbildung

Die Ausbildung zum Notfallsanitäter wurde 2014 neu geschaffen und löste die vorherige Ausbildung zum Rettungsassistenten ab. Dabei sollen praktische und theoretische Teile stärker miteinander vernetzt werden, um den aktuellen Anforderungen der Realität gerecht zu werden. Die Ausbildung dauert drei Jahre und wird durchgehend vergütet. Personen, die die Ausbildung zum Notfallsanitäter absolviert haben, tragen dementsprechend auch die Berufsbezeichnung Notfallsanitäter. Bisherige Rettungsassistenten können eine Weiterbildung zum Notfallsanitäter absolvieren. Innerhalb von sieben Jahren nach Inkrafttreten des Notfallsanitätergesetzes am 1. Januar 2014 muss dafür eine entsprechende Ergänzungsprüfung bestanden werden.

Nicht zuletzt aufgrund der demografischen Strukturen und aufgrund der Tatsache, dass Unfälle und Notfälle leider immer wieder vorkommen, sind Notfallsanitäter sehr gefragt. Wer medizinisches Interesse, eine gewisse Fitness und psychische Stabilität mitbringt, für den könnte der lebensrettende Beruf also genau die richtige Wahl sein. AT