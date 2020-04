Horroroffice oder Homeoffice? So klappt es auch zu Hause!

Die Corona-Krise wird unsere Arbeitswelt vielleicht für immer verändern. Was jetzt noch provisorisch und holprig versucht wird, könnte bald schon eine reguläre Option für viel mehr Arbeitnehmer werden: Das Homeoffice. Auch die Arbeitgeber entdecken, dass das eigentlich ganz gut funktionieren kann. Nur sind die meisten Wohnungen und Häuser darauf nicht ausgelegt. Es fehlt dabei oft nur ein zentrales Möbelstück.

Schreibtische sehen heute anders aus

Während in Deutschland im Normalfall rund zwölf Prozent aller Beschäftigten ihre Tätigkeit zu Hause erledigen, schätzt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) das Potenzial deutlich höher ein: Bis zu 40 Prozent der Deutschen könnten den Experten zufolge im Homeoffice arbeiten. Die moderne Technik macht das in vielen Berufen möglich, aber auch, dass die moderne Technik kaum noch Platz in den eigenen vier Wänden benötigt.

Fest steht für jede Arbeitssituation: Privatleben und Job sollten sich nicht so sehr vermischen. Darum muss es auch in den eigenen vier Wänden einen gesonderten Arbeitsbereich geben. Egal ob in einem separaten Zimmer oder in einer Ecke des Wohnzimmers.

Dazu gehört auch ein Schreibtisch, der sich einerseits den räumlichen Anforderungen anpasst und andererseits seinen praktischen Zweck erfüllt. Das Gute: Da Computer in den vergangenen Jahren immer kleiner geworden sind und das Smartphone die Telefonanlage ersetzt, braucht es keine allzu große Fläche mehr.

