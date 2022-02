Gehaltscheck: Wie viel verdient ein Sprengmeister?

Berufsweg zum*r Sprengmeister*in

zum*r Sprengmeister*in die Gehaltserwartung

Sprengarbeiten werden häufiger benötigt, als man es im ersten Moment vielleicht vermutet. Um die Tätigkeit ausüben zu können, muss eine berufliche Weiterbildung erfolgen; nur im Anschluss an diese kann der Beruf ausgeübt werden.

So wirst du zur*m Sprengmeister*in

Wer als Sprengmeister*in arbeiten möchte, muss in vielen Situationen viel Mut beweisen. CC0 / Pixabay / Peggy_Marco

Möchtest du Sprengmeister*in werden, musst du eine berufliche Weiterbildung angehen. Um zu dieser zugelassen zu werden, musst du mindestens 21 Jahre alt sein, einen Nachweis über vorausgegangene praktische Vorerfahrungen haben und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der Behörden haben. Welche Kriterien hierbei eine Rolle spielen, sind im Sprengstoffgesetz festgehalten. Bevor du die Weiterbildung beginnen kannst, musst du entweder eine abgeschlossene, technische Berufsausbildung hinter dir haben oder ein abgeschlossenes, technisches Studium nachweisen können. Erfüllst du diese Voraussetzungen, kannst du mit dem sogenannten Grundlehrgang starten. Dieser dauert in der Regel fünf bis zehn Tage und vermittelt dir alle theoretischen, gesetzlichen und praktischen Voraussetzungen. Nach dem Grundlehrgang können auch Sonderlehrgänge, beispielsweise zum Eissprengen oder zum Sprengen unter Wasser, belegt werden. Man erhält anschließend einen befristeten Sprengschein, der nur dann verlängert wird, wenn nach fünf Jahren ein Wiederholungslehrgang belegt wurde.

Grundsätzlich bist du als Sprengmeister*in also dafür verantwortlich, dass Sprengarbeiten aller Art sicher und koordiniert durchgeführt werden. Dies ist beispielsweise dann besonders wichtig, wenn Notsprengungen oder auch Entschärfungen von übriggebliebenen Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg nötig sind. In dem Aufgabenbereich liegt zudem, die Polizei zu informieren, wenn der Bereich abgesperrt und gesichert werden muss. Wenn eine Unsicherheit besteht, ob etwas gesprengt werden muss oder nicht, wird auch der*die Sprengmeister*in zurate gezogen: Aufgabe der*s Sprengmeisters*in ist es, die Umgebung fachlich zu erkunden und das Material zu inspizieren. Sie müssen wissen, ob und wie viel Sprengmittel benötigt wird, um anschließend Sprenglöcher bohren zu lassen, elektrische Zünder anzubringen und Schießleitungen anzuschließen. Abschließend testen Sprengmeister*innen auch nach der Sprengung die Emissionen der Schadstoffe in der Umgebung sowie ob alle Sprengkörper korrekt explodiert sind.

Die offizielle Bezeichnung des Berufes ist "Sprengberechtigte*r"; der Begriff "Sprengmeister*in" wird meist nur umgangssprachlich verwendet. Der Job des*r Sprengmeister*in ist durchaus nicht ungefährlich: Eine falsche Entscheidung bezüglich des Materials oder der Herangehensweise kann gravierende gesundheitliche Schäden oder auch gefährliche, unkontrollierte Explosionen auslösen.

Das zu erwartende Gehalt als Sprengmeister*in

Nach der Ausbildung als Sprengmeister*in kannst du von einem Gehalt von etwa 3.940 Euro bis hin zu 4.320 Euro brutto pro Monat ausgehen. Ausschlaggebend für den Verdienst ist vor allem die Berufserfahrung: Das Bruttogehalt variiert von durchschnittlichen 2.910 Euro monatlich bei unter drei Jahren Berufserfahrung, dieses steigt dann jedoch rasant an bis hin zu durchschnittlichen 3.557 Euro bei über neun Jahren Berufserfahrung.

Wie hoch dein Gehalt ist, variiert auch unternehmensabhängig: Du könntest beispielsweise in Unternehmen für Abbrucharbeiten, Abfallwirtschaft, Bergbau, Minenräumung, Braunkohlenbergbau, Gerüstbau, Natursteinwerken, Kieswerken, Kläranlagenbau, Tiefbau oder Straßenbau arbeiten. Je nachdem, in welchem Unternehmen du arbeitest und wie groß dieses ist, kann auch dein Gehalt variieren. Arbeitest du in einem eher kleinen Unternehmen mit unter 100 Mitarbeitern*innen, kannst du mit einem Bruttogehalt von 3.012 Euro Brutto im Monat rechnen, hat das Unternehmen jedoch mehr als 20.000 Mitarbeiter, kann auch dein Gehalt schnell auf bis zu 4.556 Euro brutto im Monat ansteigen.

Ein anderer Aspekt, der auf die Verdiensthöhe einwirkt, ist das Bundesland: Als Sprengmeister*in liegt der durchschnittliche Bruttoverdienst im Monat in Baden-Württemberg bei rund 3.730 Euro, in Mecklenburg-Vorpommern beläuft sich derselbige auf gerade einmal 2.652 Euro.