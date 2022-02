Gehalts-Check: Wie viel verdient eigentlich ein Koch oder eine Köchin?

So wirst du ein Koch/ eine Köchin

Für wen das Kochen nicht nur zum Alltag gehört, sondern eine Leidenschaft geworden ist, findet seinen Traumberuf als Koch oder Köchin. Doch bei der Berufswahl steht bei vielen auch das zu erwartende Gehalt auf der Prioritätenliste ganz oben. Was verdient ein Koch oder eine Köchin?

Der Weg zum Koch oder zur Köchin

Wer gerne kulinarische Köstlichkeiten zaubert und am liebsten den ganzen Tag nur in der Küche experimentieren würde, findet seinen Traumberuf als Koch oder Köchin. Für die Ausbildung musst du mindestens einen Hauptschulabschluss aufweisen können. Wichtig ist außerdem, dass dir grundlegende Rechnungen nicht schwerfallen: Als Koch oder Köchin musst du Menüs einplanen können und Rezepte gegebenenfalls auch schnell auf andere Personenzahlen umrechnen können. Wichtige Eigenschaften, die du mitbringen solltest, sind beispielsweise der Umgang mit Stress, Belastbarkeit, Teamfähigkeit, Kreativität und Offenheit sowie ein hohes Maß an Hygiene in der Küche.

Der Weg zum Koch/ zur Köchin braucht viel Disziplin und Leidenschaft. CC0 / Pixabay / antonytrivet

Als Koch und Köchin machst du eine Ausbildung, die in der Regel drei Jahre lang andauert. In dieser Zeit lernst du alles über die Methoden wie Kochen, Pochieren oder Braten, aber auch alles über Gemüsearten, Gewürze und Kräuter. Am Ende deiner Ausbildung sollte dir bekannt sein, welche Gerichte, Kräuter, Gewürze und Lebensmittel gut zusammenpassen und sich ideal kombinieren lassen. Du lernst zudem, wie man Speise- und Einkaufspläne erstellt sowie den Arbeitsplatz nach dem Verlassen gründlich reinigt.

Doch nicht nur die Praxis wird gefragt: Es gibt auch einen theoretischen Teil. Gier gibt es Fächer wie Lebensmittelkunde, Getränkekunde, Fachrechnen, Rechtsfragen, aber auch Deutsch, Französisch und Englisch. Dies wird vor allem dann wichtig, wenn du als Koch auch beruflich international eingesetzt werden möchtest.

Der Gehaltscheck: So viel verdienst du als Koch oder Köchin

Als Koch und Köchin hast du grundlegend gute Chancen, einen Arbeitsplatz zu finden und deine Ideen kreativ umzusetzen. Zudem hast du oftmals die Möglichkeit, auch überregional und außerhalb des eigenen Landes zu arbeiten. Auch die Aufstiegschancen sind in dem Beruf sehr gut - und wirken sich auch auf die Gehaltsmöglichkeiten aus. Beginnend als Jungkoch oder Jungköchin kannst du dich erst zum*r Stellvertreter*in des Postenchefs und dann zum Postenchef hocharbeiten. Von da aus kannst du Stellvertreter*in des Küchenchefs oder der Küchenchefin werden, anschließend selbst Küchenchef*in.

Während der Ausbildung erhältst du zu Beginn etwa 620 bis 790 Euro, bis zum dritten Lehrjahr staffelt sich die Vergütung bis auf etwa 1.000 Euro. Als nun ausgebildete*r Koch/Köchin kannst du mit einem Einstiegs-Bruttogehalt von etwa 2.000 Euro monatlich rechnen. Wie viel Geld du final wirklich bekommst, hängt unter anderem auch von dem Bundesland ab: Während Köche und Köchinnen in Hessen durchschnittlich 27.888 Euro jährlich verdienen, erhalten Köche und Köchinnen in Mecklenburg-Vorpommern im Durchschnitt gerade einmal 18.564 Euro.

Ein weiterer Einflussfaktor auf die Gehaltshöhe ist die Berufserfahrung: Während das Einstiegsgehalt relativ niedrig ist, kannst du ab einer Berufserfahrung von 5 bis 10 Jahren mit 1.980 Euro brutto rechnen, bei 20 oder mehr Jahren beläuft sich das monatliche Gehalt sogar auf bis zu 2.500 Euro brutto - wobei auch hier das Gehalt je Lokal oder Restaurant stark variieren kann. Arbeitest du in einem Hotel oder einem Gastgewerbe, verdienst du zwischen 1.800 und 2.500 Euro Brutto, als Koch oder Köchin im Gesundheits- und Sozialwesen brutto etwa zwischen 1.900 und 2.100 Euro. Wie groß die Küche ist, wirkt sich oftmals auch auf dein Gehalt aus: kleinere Betriebe, die nur bis zu 500 Mitarbeiter haben, zahlen in der Regel etwa 2.645 Euro brutto. Arbeitest du jedoch in einer Großküche, wo über 1.000 Menschen arbeiten, kannst du mit einem Bruttogehalt von 3.130 Euro rechnen. Wie dein Gehalt als Koch oder Köchin final also aussieht, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Einer der bestverdienenden Köche in Deutschland ist Tim Mälzer: Durch seine TV-Auftritte verdient er schätzungsweise etwa 500.000 Euro pro Jahr, bei einer erfolgreichen Show kann der Koch sogar Gagen von 5.000 bis 20.000 Euro pro Drehtag erwarten. Weißt du, wie viel Beamte verdienen? Hier kannst du nachlesen.