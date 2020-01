Wer in Deutschland 3209 Euro brutto pro Monat verdient, liegt damit ziemlich genau in der Mitte. Das sagt eine Statistik der Bundesagentur für Arbeit für das Jahr 2017. Je nach dem, wo man in Franken wohnt, ist dieser Wert entweder Angst- oder Wunschtraum.

Denn: In Erlangen lag der mittlere Bruttoverdienst (Medianwert 2017 laut Bundesagentur für Arbeit) bei 4633 Euro - deutlich mehr als der Gesamtwert für Deutschland. Mit Betrieben wie etwa Siemens ist das keine Überraschung.

Einkommen: Ein neues Schlusslicht in Franken

Anfang 2017 haben wir schon einmal recherchiert, wo man in Franken das meiste Geld verdient - auch damals lag Erlangen deutlich vor anderen fränkischen Städten.

Beim Schlusslicht hingegen hat sich seither aber etwas getan: Während damals der Landkreis Schweinfurt beim Verdienst am schlechtesten abschnitt, zeigen die neueren Zahlen: Im Landkreis Coburg verdient man am wenigsten. Mit 2655 Euro liegt der Bruttoverdienst etwa 17 Prozent unter dem deutschen Schnitt.

In der Stadt Coburg hingegen verdient man mit 3551 Euro deutlich (10%) über dem deutschen Durchschnitt. Kein Wunder, sitzen die großen Betriebe wie etwa Brose oder Huk Coburg, in der Stadt. Dort verdient man in der Regel auch besser als in kleineren Betrieben auf dem Land. Dazu kommen branchenbedingte Verdienstunterschiede. Gerade Autozulieferer wie Brose heben den Schnitt beim Verdienst.