Erschwerte Bedingungen: Die Jobsuche in Corona-Zeiten meistern

Der Arbeitsmarkt ist getroffen und schwer betroffen. Zahllose Beschäftigte haben mit Corona ihren Job verloren, können ihn gerade nicht ausüben oder haben keine Aufträge mehr. Eine andere große Gruppe dachte vor der Krise über einen Arbeitsplatzwechsel nach und war dringend auf Jobsuche. Viele sind nun unsicher, ob und wie sie ihre Pläne weiterverfolgen sollen.

Und dann gibt natürlich noch die Berufseinsteiger. Junge Frauen und Männer, die eigentlich gerade ins Arbeitsleben starten wollten, jetzt aber erschwerte Bedingungen haben. Die drei Gruppen treibt eine Frage um: Was ist in diesen Krisentagen bei der Suche nach einem neuen Arbeitgeber wichtig?

Nicht eine, sondern viele Branchen

Wer aktuell einen Job verloren hat, muss nicht automatisch um seine Existenz bangen. „Bloß nicht panisch werden“, empfiehlt Jutta Boenig, Vorstandsvorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Karriereberatung DGfK. Denn so bitter der Arbeitsplatzverlust auch ist, es können sich gerade jetzt neue Perspektiven auftun. Überall werden gerade neue Arbeitsmodelle geschaffen. Es gibt in der Wirtschaft außerdem zahlreiche Gewinner der Krise, die ihr Personal aufstocken. An Jobs mangelt es aktuell also nicht.

Dazu gehört auch die Überlegung, ob Branchen gibt, die bislang noch nicht auf der persönlichen Jobkarte lagen. „Etwa in der Medizintechnik, in der Pharmaindustrie und in der Logistikbranche werden derzeit händeringend Leute gesucht“, so Boenig.

Medial vorbereitet sein – Video-Gespräche

Da die Unternehmen auf noch bestehende Kontakt-Beschränkungen reagieren, läuft die Bewerbung womöglich nicht wie üblich. Ihre klassischen Rekrutierungsprozesse haben viele Unternehmen angesichts von Corona erst einmal auf Eis gelegt. „Statt der traditionellen Vorstellungsgespräche mit Händeschütteln und unmittelbarem Kontakt sind jetzt Video-Interviews mehr und mehr angesagt“, sagt Sophia von Rundstedt von der gleichnamigen Outplacement- und Karriereberatung.

Für Bewerber bedeutet das, zu prüfen, ob sie die technischen Voraussetzungen für solche Video-Interviews haben und sich Gedanken darüber zu machen, wie sie sich geschickt platzieren. Hintergrund, Lichtverhältnisse, Körperhaltung, mediale Extras. All das kann in solchen Gesprächssituationen ausschlaggebend sein.

Insgesamt ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt derzeit aber in weiten Teilen noch nicht von der Krise betroffen. Ein Blick in die Stellenangebote zeigt, das Unternehmen weiterhin auf Bewerber angewiesen sind und teils auch sehr kurzfristig neue Mitarbeiter suchen.

