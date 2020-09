Die perfekte Bewerbungsmappe

Auf dem Schreibtisch eines Personalchefs von Top-Unternehmen landen unzählige Bewerbungsmappen. Deshalb sollte sich die eigene Bewerbung besonders von den anderen hervorheben. Doch wie punktet man bei den Personalern und auf was muss man unbedingt achten?

Eine Bewerbungsmappe ist das Aushängeschild eines Bewerbers. Man verkauft damit sich selbst und seine Fähigkeiten, so beinhaltet eine Mappe immer ein Anschreiben, Deckblatt, Lebenslauf und Anlagen wie Zeugnisse und diverse Zertifikate.

Der rote Faden

Das Wichtigste: Die Bewerbung muss stimmig sein und einen erkennbaren roten Faden besitzen. Hierfür sollte man ein wenig Vorarbeit leisten: konkrete Karriereziele setzen. Bevor man eine Bewerbung schreibt, sollte man sich darüber im Klaren sein, was man wann erreicht haben möchte. Hierzu hilft eine Auflistung aller Hard- und Softskills, die einem zur Erreichung des Ziels helfen, über welche man bereits verfügt und welche man eventuell mittels Weiterbildungen und Seminaren erwerben kann. Anschließend konzentriert man sich auf all jene Stellenausschreibungen, die zum persönlichen Wunschprofil passen. So entsteht automatisch ein roter Faden und zugleich hat man eine überzeugende Antwort auf die klassische Frage im Vorstellungsgespräch "Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?".

Kurz und bündig

Alle unwichtigen Punkte aus einem Anschreiben und Lebenslauf zu streichen, hat nicht nur den Vorteil, den roten Faden hervorzuheben, sondern verschmälert auch die Bewerbungsunterlagen.

Die Devise lautet: kurz und bündig. Hierfür sollte man sich einmal in die Lage eines verantwortlichen Personalers versetzen: Wie viel Zeit würden Sie sich für eine Bewerbung nehmen, wenn Ihnen dutzende Einsendungen vorlägen?

Beim Erstellen der eigenen Bewerbungsunterlagen sollte man sich also bewusst machen, dass sich Personalchefs nur wenige Sekunden, vielleicht höchstens fünf Minuten Zeit nehmen, um eine Bewerbung zu sichten. Hier zählt somit der erste Eindruck.

In diesen wenigen Minuten sollten Personalern somit alle wichtigen und überzeugenden Informationen sofort ins Auge springen.

Mit Kreativität punkten

Eine Bewerbung sollte nicht nur aus Text bestehen, sondern auch durch ein professionelles Design, optische Hervorhebungen oder eine kreative Arbeitsprobe überzeugen. Hierbei gilt: Je kreativer der Beruf, umso kreativer sollte auch die Bewerbung sein. Die Bewerbung für eine Führungsposition im Finanzsektor ist also bestenfalls zurückhaltender und konservativer gestaltet als bei einer Bewerbung als Creative Director in einer Werbeagentur.

Mit den Texten, Bewerbungsbild und dem Design der Bewerbungsunterlagen sollte man ein stimmiges Bild erschaffen, ein persönliches Alleinstellungsmerkmal finden, womit man eine individuelle Bewerbung gestaltet, die im Gedächtnis bleibt. Hierbei ist nicht nur Kreativität, sondern auch Individualität ein Stichwort.

Das Bewerbungsschreiben

Das Herzstück jeder Bewerbung bildet das Bewerbungsschreiben. Es sollte nicht länger als eine DIN-A4 Seite sein. Übersichtlich und prägnant teilt sich das Schreiben in drei Abschnitte: Eine überzeugende Einleitung, einen aussagekräftigen Hauptteil, welcher sich in zwei Absätze teilt, und einen abrundenden Schlussteil. Achtung: Finger weg von Mustervorlagen. Unzählige Mustervorlagen und Formulierungsbeispiele im Internet sollen helfen, das perfekte Anschreiben zu formulieren. Aber was, wenn der Personaler immer und immer wieder Bewerbungen mit den gleichen Sätzen und Formulierungen erhält? Genau deshalb ist es so wichtig, dass jedes Anschreiben ganz individuell ist. Dabei sollte man ein paar Grundregeln beachten. Zum einen sollte man selbstbewusst, aber nicht überheblich schreiben. Altbekannt, aber trotzdem wichtig: Konjunktive vermeiden (könnte, hätte, wäre). Klar und deutlich sagen, was man kann und was man sucht. Zudem sollte man genau auf die Stellenausschreibung eingehen. Hierbei sorgfältig auf die beschriebenen Aufgabenbereiche und Anforderungen achten und persönliche Qualifikationen miteinbeziehen.

Der Lebenslauf

Der Lebenslauf fasst bestenfalls die persönlichen Daten zusammen und gibt einen detaillierten Überblick der bisherigen Arbeits- und Bildungslaufbahn, übersichtlich strukturiert, lückenlos und in tabellarischer Form. Er enthält alle erforderlichen Muss-Qualifikationen aus der Stellenanzeige - inklusive beruflichem Werdegang, besonderen Kenntnissen, Weiterbildungen, Interessen und Hobbys. Alles in allem ergibt er ein Gesamtbild aller Fähigkeiten, Erfahrungen und Erfolge des Bewerbers.

Die Angaben werden dabei antichronologisch aufbereitet. Dies bedeutet, dass die jüngsten Erfahrungen ganz oben stehen. Ausnahme: Sollte beispielsweise das Studium für die Stellenausschreibung wichtiger sein als die aktuelle Anstellung, so wird der Studienabschluss direkt unter den persönlichen Angaben aufgelistet. Pia Nowak