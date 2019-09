Der korrekte Ausbildungsvertrag

Die Bewerbung war erfolgreich und der Ausbildungsplatz ist in der Tasche. Bevor es losgehen kann, muss natürlich zunächst einmal der Ausbildungsvertrag unterzeichnet werden. Bevor man seine Unterschrift unter den Vertrag setzt, sollte man ihn jedoch gründlich prüfen.

Es gibt gewisse Aspekte, die in jedem Ausbildungsvertrag auftauchen müssen. Dazu gehören zum Beispiel der Beginn und die Dauer der Ausbildung, der Zeitrahmen der Probezeit, die Höhe der Vergütung, die Anzahl der Urlaubstage, die Kündigungsfristen, die genaue Regelung der täglichen oder wöchentlichen Arbeitszeit und natürlich die sachliche und zeitliche Aufteilung der Ausbildungsinhalte. Dazu gehören auch Angaben zu konkreten Zielen, die während der Ausbildungsdauer erreicht werden sollen. In einigen Fällen sind außerdem Verweise auf Tarifverträge und zusätzliche Betriebs- oder Dienstvereinbarungen mit im Vertrag enthalten.

Regelung zur Probezeit

Für die Probezeit sind gesetzliche Regelungen vorgesehen. Im Unterschied zu regulären Arbeitsverhältnissen soll die Probezeit in der Ausbildung mindestens vier Wochen, aber höchstens vier Monate betragen. Während dieses Zeitraumes haben beide Seiten die Möglichkeit, das Arbeitsverhältnis fristlos zu kündigen. Eine solche Kündigung muss in jedem Fall schriftlich getätigt werden. Liegen besondere Gründe vor, wie ein krankheitsbedingter Ausfall eines Auszubildenden, so kann die Probezeit auch verlängert werden. Dies ist jedoch nur möglich, wenn der Ausfall ein Drittel der Probezeit beträgt.

Grenzen der Arbeitszeit

Die Arbeitszeit wird nach dem Arbeitszeitgesetz (ArbZG) geregelt. Dieses legt die wöchentliche und tägliche Arbeitszeit fest. In manchen Branchen haben auch die Tarifverträge Einfluss auf die maximal zulässige Arbeitszeit. Ist ein Auszubildender noch minderjährig, so greifen hier mitunter gesonderte Regelungen. Grundsätzlich gilt jedoch, dass die Arbeitszeit protokolliert werden muss. Die Art der Zeiterfassung können die Betriebe in der Regel selbst wählen.

Insofern keine anderen Regelungen Vorrang haben, so gilt für Azubis genau wie für reguläre Arbeitnehmer eine maximale Arbeitszeit von acht Stunden pro Tag als zulässig. Da man dabei von einer Sechs-Tage-Woche ausgeht, bei der der Samstag als Werktag zählt, beträgt die maximal zulässige Wochenarbeitszeit 48 Stunden. Diese Grenzen können jedoch in Ausnahmefällen erweitert werden. So kann die Arbeitszeit kurzfristig auf zehn Stunden am Tag und somit 60 Arbeitsstunden in der Woche verlängert werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Zeit, die über acht Stunden hinausgeht, innerhalb der folgenden sechs Monate ausgeglichen werden muss. Ab einer täglichen Arbeitsdauer von sechs Stunden ist darüber hinaus eine Pausenzeit zur Erholung vorgeschrieben. Diese beläuft sich auf 30 Minuten. Bei neun Stunden täglicher Arbeit müssen mindestens 45 Minuten Pause eingelegt werden. Zudem müssen zwischen der Beendigung des Arbeitstages und dem Beginn eines nächsten Arbeitstages mindestens elf Stunden Pause liegen.

Vergütung des Azubis

Die Höhe der Vergütung hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören beispielsweise das Alter des Auszubildenden, seine konkrete Tätigkeit und auch das Bundesland, in dem er tätig ist. Gesetzlich vorgeschrieben ist, dass sich der Verdienst eines Auszubildenden mindestens einmal pro Jahr erhöhen muss. In vielen Branchen sind es außerdem die Tarifverträge, die die Höhe und die Steigerung der Vergütung bestimmen. Wenn es sich um eine Branche handelt, die keinem Tarifvertrag unterliegt, so muss die Vergütung dennoch angemessen sein. Dabei gilt ein Gehalt, das sich auf mindestens 80 Prozent der tariflichen Vergütung beläuft, in der Regel als noch angemessen.

Genaue Prüfung

Der Arbeitsvertrag darf sich nicht über geltende Gesetze und Tarifverträge hinwegsetzen. Tut er es trotzdem, so sind die entsprechenden Regelungen im Vertrag nicht gültig. Für Auszubildende ist es daher sehr wichtig, dass sie ihre eigenen Rechte und Pflichten und einen möglichen Tarifvertrag genau kennen. Der Ausbildungsvertrag sollte im besten Fall immer mit einer weiteren Person zusammen detailliert geprüft werden, um sichergehen zu können, dass nicht im Nachhinein noch zusätzliche Fragen auftreten, die möglicherweise zu Schwierigkeiten führen können.Anna Traut