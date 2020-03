Das Perfekte Büro: Kreativität braucht Raum und Menschlichkeit

Im digitalen Zeitalter mehren sich die Mythen von Büros, die klingen wie Freizeitanlagen. Mit Bällebad, Tischkicker, Entspannungslandschaften und Gratisgetränken. Zugleich können immer mehr Menschen zu Hause aus arbeiten. Das klingt nach Leichtigkeit, guter Laune und Flexibilität. Doch wie arbeiten Menschen im Jahr 2020 wirklich und welche Arbeitsumgebung fördert Wohlbefinden, Motivation und Kreativität?

Stress im Großraumbüro, Stress allein zu Hause

Mobilität und größere Freiheit sind die Versprechen junger Unternehmenskultur. Zeitgleich sehen die meisten Büros noch immer so aus: Klassisches Großraumbüro, Shared-Desk-Konzept und teils nicht einmal genug Schreibtische. Frank Berzbach, Arbeitspsychologe der Technischen Hochschule Köln, hält derart stressfördernde Arbeitsumgebungen für bedenklich. „Momentan scheinen Unternehmen zu glauben, sie seien fortschrittlich, wenn sie cleane Areale einführen, in denen die Leute nicht einmal Platz für ihre persönlichen Sachen haben“, sagt Berzbach. Einige Unternehmen machen außerdem das Homeoffice verpflichtend, indem sie schlicht nicht genügend Arbeitsplätze zu Verfügung stellen. Dabei ist längst bekannt, dass eine Trennung von Arbeit und Privaträumen wichtig für die psychische Gesundheit ist. Auch sind Arbeitszeiten so kaum noch überprüfbar und fallen häufig zum Nachteil der Arbeitnehmer aus.

Geteilte Tische, halbe Produktivität

Arbeitnehmer, die sich ein eigenes Territorium abstecken können, arbeiten in der Regel konzentrierter und kreativer. Das Shared-Desk-Konzept führt dagegen häufig dazu, dass ein Kampf um die besten Plätze entsteht vermittelt darüber hinaus indirekt die Botschaft: „Wir haben gar nicht genug Plätze für euch, für uns ist es viel günstiger, wenn ihr zu Hause arbeitet.“ Für den Einzelnen gibt es in einem Großraumbüro kaum Chancen, die Raumsituation nach seinem Empfinden zu gestalten. In vielen Großraumbüros tragen Angestellte längst Kopfhörer, um sich konzentrieren zu können.

Wie die Wohnung, so das Büro

Wer sich fragt, wie eine optimale Arbeitsumgebung aussieht, müsse sich nur einmal seine eigene Wohnung vor Augen führen, sagt Dennis Stolze, Leiter Cognitive Environments des Fraunhofer Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation. Darin gebe es verschiedene Räume mit unterschiedlichen Funktionen und Rückzugsmöglichkeiten zur Entspannung. Spezielle Räume für Ruhe braucht es ebenso wie Räume für Austausch und Kommunikation. Wer die Arbeitsstelle wechselt, kann sich vorab genau über das Bürokonzept informieren und sich fragen, ob er oder sie unter den gegebenen Bedingungen arbeiten will. „Beim Antritt eines neuen Jobs können ein eigener Schreibtisch oder das Mitspracherecht beim Homeoffice auch Verhandlungssache sein“, so Berzbach. Es zeigt sich: Die Arbeitsumgebung ist mehr als nur ein Ort. Sie spiegelt die Unternehmenskultur wider.

