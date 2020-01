Berufliche Weiterbildung lohnt sich

Wer beruflich weiterkommen möchte, muss am Ball bleiben. Egal ob Weiterbildung, Fortbildung oder Umschulung: Die Möglichkeiten sind zahlreich. Ebenso der Mehrwert, den derartige Maßnahmen bieten, sowie die Fördermöglichkeiten bei Weiterbildungen.

Die Begriffe Weiterbildung und Fortbildung werden häufig gleichbedeutend verwendet. Ihre genaue Bedeutung ist jedoch eine unterschiedliche. Bei einer Weiterbildung ist ein Bezug zum aktuellen Job nicht zwingend erforderlich. Bei einer Fortbildung dagegen muss sich der Erwerb von weiterführenden Fähigkeiten und Fertigkeiten auf den ak tuellen Job beziehen.

Gute Gründe für eine Weiterbildung

Wer sich weiterbildet, lernt dazu. Das aktiviert nicht nur die grauen Zellen und beugt dem Altern vor, es bringt auch weitere Vorteile mit sich. So ist ein nahe liegender Grund für eine Weiterbildung die Erhöhung des Einkommens. Dass sich Weiterbildungen auf das Gehalt auswirken, hat das Portal gehalt.de im Jahr 2018 mit einer Auswertung von Vergütungsdaten dargelegt. Verglichen mit einer Fachkraft ohne Lehre ergibt sich ein Gehaltsplus von über 12.000 Euro jährlich bei abgeschlossener Weiterbildung zum Fachwirt oder Meister.

Nicht nur das Einkommen, auch die Karrierechancen steigen mit zunehmender Bildung. Wer sein eigenes Fachgebiet erschließt und vertieft, baut sein Qualifikationsprofil und somit seine Chancen aus. Ein Handwerksmeister beispielsweise ist dazu berechtigt, sich in seinem Handwerk selbstständig zu machen und einen eigenen Betrieb zu führen sowie Lehrlinge auszubilden. Des Weiteren bietet eine höhere berufliche Bildung auch bessere Aussichten auf eine Führungsposition im Unternehmen. Ganz allgemein lässt sich sagen, dass der Wert des einzelnen Arbeitnehmers auf dem Arbeitsmarkt durch eine Weiter- beziehungsweise Fortbildung steigt. Besonders in Zeiten des Fachkräftemangels können Arbeitnehmer mit umfangreichen Qualifikationen punkten.

Ein sicherer Arbeitsplatz ist für die meisten Arbeitnehmer von großer Bedeutung. Um diesen selbst aktiv zu unterstützen, kann die Bereitschaft zur Weiterbildung zugunsten des Unternehmens hilfreich sein. Wer seinem Arbeitgeber signalisiert, dass er bereit ist, Einsatz für das Unternehmen zu bringen, der wird mehr geschätzt und die Arbeitsplatzsicherheit steigt.

Doch eine Weiterbildung bringt nicht nur berufliche, sondern auch private Vorteile mit sich. Der Ausbau der eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten gibt Sicherheit und wirkt sich somit positiv auf das Selbstbewusstsein und das Vertrauen in das eigene Können aus. Mit der neu gewonnenen Selbstsicherheit lassen sich kommende Herausforderungen souverän meistern. Technischer Fortschritt und sich wandelnde Anforderungen stellen kein mehr Hindernis dar.

Welche Möglichkeiten der Förderung gibt es?

Ob und wie die Chancen auf Förderung bestehen, hängt von der Art der Weiter- oder Fortbildung ab. Eine Weiterbildung kann, muss aber nicht vom Arbeitgeber übernommen werden. Bei einer Fortbildung dagegen übernimmt er in der Regel die Kosten, da er großes Interesse an der Weiterqualifizierung seiner Mitarbeiter hat. Dazu besteht im Falle einer Aufstiegsfortbildung zusätzlich die Möglichkeit, sich nach dem Aufstiegsfortbildungsgesetz mit einem Aufstiegs-BAföG fördern zu lassen. Die Unterstützung erfolgt unter anderem in Form von Zuschüssen, die nicht zurückgezahlt werden müssen, sowie durch zinsgünsti ge Darlehen.

Bei einer Anpassungsfortbildung stellt die Bildungsprämie eine mögliche Förderung dar. Die Bildungsprämie ist ein staatliches Förderinstrument und unterstützt Menschen mit geringem Einkommen. Sie besteht aus zwei Teilen: dem Spargutschein, der es erlaubt, nach dem Vermögensbildungsgesetz angespartes Guthaben zu verwenden, während die Arbeitnehmersparzulage erhalten bleibt, und dem Prämiengutschein. Beim Prämiengutschein übernimmt der Staat 50 Prozent der Kosten für Weiterbildungskurse in einer Höhe von maximal 500 Euro. Grundvoraussetzungen für die Nutzung des Prämiengutscheins sind ein jährlich zu versteuerndes Einkommen von maximal 20.000 Euro und eine Erwerbstätigkeit von mindestens 15 Stunden pro Woche. Zudem ist die Prämie unabhängig vom Arbeitgeber, auch Selbstständige können diese für Weiterbildungsmaßnahmen, die dem beruflichen Fortkommen dienen, für sich beanspruchen.

Weitere Förderungsoptionen, die zur Verfügung stehen, sind das Aufstiegsstipendium, das Weiterbildungsstipendium sowie die Weiterbildungsprämie. Johanna Reinl