Zwischen den Zeilen lesen

Ein gutes Arbeitszeugnis wirkt bei Personalern wie ein Türöffner und gehört bei der Bewerbung für einen neuen Job daher unbedingt in die Bewerbungsmappe. Doch anders als bei Schulzeugnissen sieht man bei Arbeitszeugnissen nicht auf den ersten Blick, wie gut man darin wirklich wegkommt. Schließlich müssen die Aussagen einerseits der Wahrheit entsprechen, andererseits aber auch wohlwollend formuliert sein. Personalverantwortliche benutzen darum eine Art Geheimcode, um sich untereinander sowohl über gute als auch über eher weniger überzeugende Leistungen auszutauschen. Da ist es gut zu wissen, welche Formulierung sich wie übersetzen lässt.

Doch bevor es an die Übersetzung geht, braucht es natürlich erstmal ein entsprechendes Schriftstück. Das bekommt man schließlich nicht wie in der Schulzeit regelmäßig alle halben Jahre, sondern nur zu bestimmten Anlässen.

Hier besteht Anspruch auf ein Zeugnis

Grundsätzlich steht ein Arbeitszeugnis jedem Arbeitnehmer zu, sobald sein Arbeitsverhältnis endet. Dabei unterscheidet man zwischen einfachen und qualifizierten Zeugnissen. Während in der einfachen Version nur die Dauer und Art der Tätigkeit aufgeführt werden, enthalten qualifizierte Zeugnisse darüber hinaus auch Angaben zu Leistung und Verhalten. Bei Versetzung, in Aussicht gestellter Kündigung, Teilnahme an Fort- und Weiterbildungskursen, Betriebsveräußerung sowie vor einer längeren Arbeitspause besteht zudem ein Recht auf ein Zwischenzeugnis.

Ein qualifiziertes Arbeitszeugnis enthält neben Formalitäten wie Briefkopf, Überschrift, den Daten und Aufgabengebieten des Arbeitnehmers auch eine ausführliche und verschlüsselte Bewertung seiner Leistung und seines Sozialverhaltens.

Schlechte Leistungen wohlwollend formuliert

Die Leistungsbewertung widmet sich dabei den Punkten Arbeitsbereitschaft, Können, Fachkompetenz, Arbeitsweise, speziellen Fähigkeiten und Kenntnissen sowie - falls der Arbeitnehmer in einer führenden Position tätig war - der Bewertung seiner Führungsleistung. Steht dort eine Formulierung wie "Herr/Frau XY zeigte nach Anleitung Fleiß", "...war stets bemüht", "...konnte sich größtenteils problemlos anpassen" oder "Die Arbeitsergebnisse entsprachen im Großen und Ganzen unseren Erwartungen", gehen bei Personalern alle Warnleuchten an. Denn all diese Sätze entsprechen der Schulnote "Mangelhaft" oder schlechter und sagen Entsprechendes aus. Ohne wohlwollende Formulierung würde im Zeugnis stehen, dass Person XY so faul ist, dass man sie ans Arbeiten erinnern muss. Die Arbeiten führt sie eher schlecht als recht aus und wenn sie sich "größtenteils" problemlos anpassen konnte, gab es zu einem - vielleicht gar nicht so kleinen - Teil Probleme. Genauso bei der Formulierung "im Großen und Ganzen": Hier entsprach Herr/Frau XY eben nicht immer den Erwartungen des Arbeitge bers.

So liest sich ein sehr gutes Arbeitszeugnis

So schlecht ist die Beurteilung der Leistung dennoch glücklicherweise selten. Öfter liest man sehr gute und gute Bewertungen. Doch woran erkennt man diese? Ganz einfach: Bei einem sehr guten Zeugnis wird dem unbedarften Leser manchmal schon etwas schwummrig vor lauter Lobhudelei. Wenn man nach dem Lesen seiner Beurteilung in unbekannten Sphären unterwegs ist, sich fragt, wer dieser darin beschriebene Superheld eigentlich sein soll oder ob man das nicht auch hätte etwas weniger hochtrabend ausdrücken können - man wird ja schon ganz rot im Gesicht -, dann ist es perfekt! Denn übersetzt in Schulnoten bedeutet eine Formulierung wie "...stets zur vollsten Zufriedenheit" eine glatte Eins (sehr gut), "...zur vollsten Zufriedenheit" oder "...stets zur vollen Zufriedenheit" eine Zwei (gut), "...zur vollen Zufriedenheit" eine Drei (befriedigend) und "zur Zufriedenheit" schon nur noch die Note Vier (ausreichend). Man kann sich nun ausmalen, wie sperrig sich ein sehr gutes Arbeitszeugnis lesen lässt, wenn jeder der zu nennenden Punkte beim Thema Leistung bestmöglich bewertet wurde.

Das Sozialverhalten unter die Lupe genommen

Neben der Leistung wird in einem qualifizierten Arbeitszeugnis auch noch das Sozialverhalten beurteilt. Auch hier gibt es eine Geheimsprache. Wenn der Umgang von Herrn/Frau XY mit Vorgesetzten, Kollegen und Kunden "jederzeit vorbildlich und freundlich" war und XY durch sein "professionelles Auftreten überzeugte", dann hat er/sie alles richtig gemacht. Ein immer noch gutes Sozialverhalten zeigt ein "stets vorbildlicher und freundlicher" Arbeitnehmer. "Professionell" bedeutet in diesem Zusammenhang ein befriedigendes Verhalten, "stets freundlich" hingegen nur ein ausreichendes und "angemessen" gar mangelhaftes Benehmen.

Wenn ein Personaler wissen will, wie das Verhalten eines Arbeitnehmers speziell gegenüber seinem Vorgesetzten war, hilft ihm ein Blick auf die Reihenfolge der im Arbeitszeugnis erwähnten Personengruppen. Die richtige Reihenfolge lautet: Vorgesetzte, Kollegen, Kunden und/oder Geschäftspartner. Wird der Vorgesetzte erst an zweiter Stelle oder gar nicht erwähnt, ist der Arbeitnehmer vermutlich mit einer Verweigerungshaltung dem Chef gegenüber negativ aufgefallen.

Auch wichtig: Was nicht drinsteht

Ebenso wichtig wie die genauen Formulierungen sind die Dinge, die nicht im Zeugnis erwähnt wurden. Wenn Nebensächlichkeiten auffällig betont werden, wichtige Eigenschaften jedoch ein wenig unter den Tisch fallen, soll damit ausgedrückt werden, dass die Arbeitsleistung hauptsächlich schlecht war.

Besonders wertvoll bei einem Arbeitszeugnis: die Schlussformel. Denn diese ist freiwillig und hat großen Einfluss auf die Gesamtwirkung des Zeugnisses. Fehlen jegliche Dankesworte für die Zusammenarbeit, gute Wünsche für die Zukunft und Bedauern über das Ausscheiden des Mitarbeiters, ist dies sehr verdächtig.

Jessica Rohrbach/Quelle: karrierebibel.de