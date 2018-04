Vom Schusterlehrling zum Top-Manager

Was ist das berufliche Ziel im Leben? Diese Frage stellten sich in den besinnlichen Adventstagen nicht nur grübelnde Philosophen, sondern auch Schüler, Studenten, Arbeiter. Nach dem Urteil so mancher Berufsberatungen ist Erfolg nur dann möglich, wenn man sich rechtzeitig Gedanken macht. Den angestrebten Werdegang also auf Papier über Jahre hinweg akribisch plant. Studenten sammeln über mehrere Semester hinweg ECTS im Ausland, Berufseinsteiger denken wenn es um einen Arbeitsplatz geht an die weite Ferne anstatt die gewohnte Heimat. Anstelle der Freude am eigenen Tun, der Verbundenheit mit einer Region oder einfach dem Spaß am Leben, bestimmen Gedanken an Aufstiegschancen, Einstiegsgehälter und Zukunftssicherheit die Wahl unseres Berufs- und Arbeitsplatzes. Doch es geht auch anders: Reiner Seiz wurde 1963 in Hochstadt am Main geboren und begann mit 17 Jahren nach seinem Schulabschluss eine Lehre als Schuhfertiger in Burgkunstadt, Landkreis Lichtenfels. Für seine Zukunft hatte er damals "nicht unbedingt einen sicheren Plan". Stattdessen brannten in ihm Liebe für die Heimat und Leidenschaft für seine Arbeit. Zwei Qualitäten, die den kleinen Schusterlehrling aus Burgkunstadt schließlich an die Weltspitze der Textilindustrie brachten. Bis Januar 2013 war Reiner Seiz verantwortlicher Direktor für den Einkauf der weltbekannten Sport- und Lifestylemarke Puma und damit auch Mitglied im fünfköpfigen Vorstand des Milliardenunternehmens.

Burgkunstadt war um die 1980er Jahre noch Standort zweier Schuhfabriken. Die Branche warb mit Kreativität und Eigenleistung. Der Möglichkeit sich zu beweisen, wenn man Zeit und Fleiß investiere. "Das könnte ich machen", dachte sich Reiner Seiz. Und er machte. Nach einer dreijährigen Ausbildung zum Schuhfertiger in der Obermain-Schuhfabrik Burgkunstadt folgte eine weiterführende Ausbildung zum Schuhtechniker mit Fachrichtung Modellgestaltung an der deutschen Schuhfachschule in Pirmasens. Nach dieser Station wieder zurück in der Obermainschuhfabrik, machte sich Seiz als Schuhdesigner und Modellgestalter einen Namen.



Schnell waren seine Modelle sehr beliebt und er als Gestalter eine gefragte Person. Das entging auch einem Headhunter von Puma nicht. Somit stellte sich 1989 der nächste Karriereschritt ein. Als "Chefdesigner Schuhe" arbeitete er fortan für den damals 250 Millionen Umsatz schweren Großkonzern in Herzogenaurach. In den kommenden Jahren kam ihm die Praxiserfahrung seiner Lehrzeit immer wieder zu Gute und bescherte ihm eine stete Erweiterung seines Aufgabenfeldes: "Schuhentwicklung, Einkauf und Produktion. Schnell hatte ich zu diesen Bereichen Kontakt. - Und wurde schließlich für sie verantwortlich", erzählt Seiz.



Geschickter Verhandlungspartner

Auch bei den Verhandlungen mit Lieferanten und Geschäftspartnern bewies Seiz Geschick und griff oft auf das Wissen seiner Ausbildung zurück. Vom Leisten bis zur Sohle, er kannte sich aus mit den Schuhen. Das erkannte die Führungsriege und setzte ihn immer weniger für das Design betreffende Aufgaben, dafür immer mehr im kaufmännischen- und Managementbereich ein.

Mitte der 90er Jahre ging es rasant voran für Reiner Seiz: Er wurde zum Einkaufsdirektor von Puma in Europa ernannt. Schnell folgte die Verantwortung für den weltweiten Einkauf. Nun war er nicht mehr nur für Schuhe, sondern auch für die Bekleidungskollektion, Taschen und Bälle verantwortlich. 2008 wurde er schließlich als Chief Supply Chain Officer für den Bereich der Lieferkettensteuerung in den fünfköpfigen Vorstand von PUMA berufen. Während seiner Zeit bei Puma vervielfachte sich der Umsatz auf drei Milliarden Euro.



...Zeit für eine neue Herausforderung

Im Januar 2013 hat Reiner Seiz Puma verlassen. "Ich blicke mit Freude auf diese Zeit in meinem Leben zurück, die ich keinesfalls missen möchte. Aber es wurde Zeit für eine neue Herausforderung", sagt er. Der neuen Herausforderung stellt er sich in Form eines von ihm gegründeten Unternehmens mit Namen Seiz Consulting in Forchheim. Anfangs sollte es nur eine Unternehmensberatung werden, ein Jahr später kam der Unternehmenszweig "Seiz Sourcing" hinzu, über den Reiner Seiz seine Erfahrung als Top-Manager im selbigen Bereich anbietet. "Andere Unternehmen können so die gesamten Aufgaben in Sachen Design, Produktentwicklung und Beschaffung an uns abgeben", erklärt er das Geschäftsmodell. Zu seinen Kunden zählen in diesem Bereich inzwischen unter anderem die bekannten Modemarken Marco"Polo und BIO-Kleidungsmarke Hessnatur.

Doch die Kreativität ließ Reiner Seiz nie richtig los. Vor allem durch den Bereich der Entwicklung von neuen Produkten für andere Firmen, juckte es ihn wieder in den Fingern. "Ich habe nie daran gedacht, jemals eine eigene Marke zu kreieren. Jetzt ist es doch soweit", sagt er. Die Idee für die Lifestylemarke Newfs, kam ihm bereits am Anfang des Jahres 2015, im März arbeitete er daran diese Idee weiter voranzutreiben und Wirklichkeit werden zu lassen. Im Mai war es dann soweit und der Name Newfs, der für new fashion and sports steht, war gewählt und offiziell als Marke registriert. Ab April 2016 sollen die Schuhe online und ab Mai im Handel erhältlich sein.

Doch Markenplatzierung von Franken aus? Wieso? "Ich liebe Franken", sagt Reiner Seiz. "Ich war schon immer sehr Heimatverbunden und sehe keinen Grund hier weg zu ziehen." Das entschleunigte Leben mit der tollen Mentalität biete einen angenehmen und erholsamen Kontrast zum hektischen Geschäftsleben. Forchheim konkret biete als Stadt und Unternehmenszentrum die Heimatnähe, die er sich wünscht, zudem eine gute Infrastruktur und eine aufstrebende Wirtschaft. "Ich war in den größten Städten der Welt. Von New York über San Paulo bis Shanghai, von überall in Europa und Amerika bis nach Asien und Afrika. Es war für eine gewisse Zeit immer sehr interessant, aber dort Leben? Nein, da bin ich hier in Franken schon richtig."