Schulabschluss - und dann?

Nach der Schule ist vor der Schule? Das stimmt, wenn sich angehende Absolventen nach ihrem Abschluss für eine Ausbildung entscheiden. In Deutschland stehen Schulabgängern zum Glück viele Möglichkeiten offen, um die ersten Schritte ins Berufsleben zu wagen. Doch eine Sache ist bei allen Ausbildungsarten gleich: Wer seine gewünschte Stelle ergattern möchte, sollte sich frühzeitig informieren und bewerben. In der Regel beginnt der Bewerbungszeitraum etwa ein Jahr vor dem eigenen Schulabschluss, bei dualen Studiengängen sogar noch eher.

Duale Ausbildung

Wegen der dualen Berufsausbildung wird Deutschland von vielen Ländern beneidet. Kein Wunder, denn dieses System hat sowohl für die Auszubildenden als auch für die Betriebe große Vorteile. Dual bedeutet in diesem Fall, dass die Ausbildung an zwei Orten stattfindet: in der Firma und in der Berufsschule.

Im Betrieb werden die Azubis eingelernt und erfahren während der Ausbildung, die in der Regel zweieinhalb bis drei Jahre dauert, alles über das Unternehmen und dessen Betriebsabläufe. Sie dürfen vom ersten Tag an direkt in der Praxis mitarbeiten, ihre Kolleginnen und Kollegen unterstützen und verdienen eigenes Geld. Je nach Ausbildungsbetrieb übernehmen Azubis auch schon eigenständig kleinere Projekte. In regelmäßigen Abständen besuchen die Lehrlinge die zugehörige Berufsschule, bei der die Firma sie angemeldet hat. Der Rhythmus richtet sich dabei nach dem Ausbildungsberuf und der Schule, häufig findet der Unterricht in Blockphasen von einer bis zwei Wochen am Stück oder jede Woche an ein bis zwei Schultagen statt. Die Lehrer vermitteln theoretisches Wissen oder zum Beispiel spezielle Techniken, die natürlich auch abgeprüft werden.

Schulische Ausbildung

Eine andere Möglichkeit der Berufsausbildung sind Berufsfachschulen. Dort findet der Unterricht in Vollzeit statt und wird durch regelmäßige Praktika in Betrieben ergänzt. Ein typisches Beispiel für eine schulische Ausbildung ist der Beruf des Erziehers, bei dem die Schülerinnen und Schüler ihr Praktikum im Kindergarten absolvieren. An öffentlichen, vollqualifizierten Berufsfachschulen erhalten die Absolventen einen anerkannten, einheitlichen Berufsabschluss. An teilqualifizierten Berufsfachschulen werden berufliche Grundlagen ohne Berufsabschluss vermittelt, dafür können Schulabschlüsse, wie etwa die Mittlere Reife, nachgeholt werden. Private Berufsfachschulen stellen häufig Bildungszertifikate als Zeugnisse aus, weswegen im Vorfeld genau auf deren Ruf geachtet werden sollte. Bei der schulischen Ausbildung gibt es oft eine Schulgebühr.

Sonderausbildungen

Als Sonderausbildungen werden im Zusammenhang mit der Berufswahl Abiturientenprogramme bezeichnet. Diese richten sich, wie es der Name schon sagt, ausschließlich an Abiturienten und sind nicht einheitlich geregelt. Prinzipiell wechseln sich aber auch hier Praxis- und Theoriephasen ab. Die Azubis arbeiten wie in der dualen Berufsausbildung normal im Betrieb mit, erhalten den theoretischen Unterricht jedoch in firmeninternen Schulen, privaten Berufsfachschulen, Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien oder Berufsakademien. Ziel ist es häufig, innerhalb der Ausbildungsdauer mehrere Abschlüsse zu erwerben, erst einen Berufsabschluss und dann eine dazugehörige Zusatzqualifikation.

Duales Studium

Beim dualen Studium werden Teile einer klassischen Berufsausbildung mit denen eines Studiums kombiniert. Die Theoriephasen finden an einer Hochschule statt und wechseln sich mit den Praxisphasen im Betrieb ab. Beim ausbildungsintegrierten dualen Studium erwerben die Studierenden neben dem Bachelor einen zusätzlichen Berufsabschluss; das praxisintegrierte duale Studium endet mit dem Bachelorabschluss ohne Berufsabschluss.

Ist die Bewerbung auf einen dualen Studienplatz beim Betrieb erfolgreich, bekommt der Bewerber automatisch einen Platz an der kooperierenden Hochschule. Duale Studiengänge sind zwar anspruchsvoll, andererseits stehen die Übernahmechancen sehr gut, die Studierenden werden vergütet, machen Praxiserfahrungen und die Firma übernimmt in der Regel eventuelle Studiengebühren.

Studium

Das klassische Studium an Hoch- und Fachhochschulen läuft komplett selbstorganisiert ab, das heißt, die Studierenden müssen sich selbst um Finanzierung und Praktika kümmern. Für zulassungsbeschränkte Studiengänge beginnt die Bewerbungsfrist ein paar Monate vor Studienbeginn, dazu brauchen Bewerber einen bestimmten Notendurchschnitt, Wartesemester oder auch eine abgeschlossene Berufsausbildung, die angerechnet wird. In zulassungsfreie Studiengänge können sich kurzentschlossene Abiturienten auch noch kurz vor Beginn einschreiben.

Ein Studium bietet zahlreiche Möglichkeiten, sich zu qualifizieren, unverbindlich in bestimmte Bereiche zu schnuppern oder Auslandsaufenthalte durchzuführen.