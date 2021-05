Regionale Ausbildungsmöglichkeiten - Finde die passende Ausbildung in Franken

Mit einer Ausbildung beruflich zu starten, ist das Richtige für alle, die finanziell selbstständiger werden wollen. Wir stellen dir regionale Ausbildungsberufe mit Zukunft aus sämtlichen Branchen vor. Ist der passende Beruf dabei, dann kannst du dich direkt auf jobs.inFranken.de für diese Ausbildung bewerben.

Welche Ausbildung passt zu mir?

Die Auswahl an Angeboten für eine Ausbildung in Franken ist groß und die Entscheidung fällt vielen nicht leicht. Welcher Ausbildungsberuf am besten zu einem selbst passt, lässt sich anhand persönlicher Interessen, Stärken und Schwächen festmachen. Denn schließlich soll die eigene Ausbildung nicht nur Geld bringen, sondern auch glücklich machen.

- Welche Fächer haben dir bereits in der Schule Spaß gemacht?

- Welchen Hobbys gehst du in deiner Freizeit nach?

- Welche persönlichen Stärken siehst du in dir?

- Wo liegen deine Schwächen?

25 gute Ausbildungsberufe in Franken

Es gibt in Deutschland über 300 Ausbildungsberufe in zahlreichen Branchen und Kategorien. Bei einer so großen Auswahl ist es nicht einfach, den passenden Beruf für sich zu finden. Wir stellen Ihnen 25 gute Ausbildungsberufe vor, die Sie bei regionalen Arbeitsgebern direkt in Franken erlernen können.

Kreative Ausbildungsberufe

Du bist kreativ und neugierig? Neue Ideen entwickelst du täglich und Fächer wie Kunst oder Hauswirtschaft haben dir bereits in der Schule Spaß gemacht? Dann ist eine der kreativen Ausbildungsmöglichkeiten genau das Richtige für dich! So kannst du dein Hobby zum Beruf machen und trotzdem ein solides Gehalt verdienen.

- Mediengestalter/-in

- Gärtner/-in

- Maler/-in

- Textil- oder Modenäher/-in

- Bauzeichner/-in

- Konditor/-in

- Fotograf/-in

Soziale Ausbildungsberufe

Du liebst den Umgang mit Menschen und möchtest Verantwortung übernehmen? Hilfsbereitschaft und Geduld gehören zu deinen persönlichen Eigenschaften? In diesem Fall ist eine soziale Ausbildung für dich geeignet. Du erlebst im Kontakt mit jungen oder alten Menschen jeden Tag Neues und entwickelst dich so auch persönlich weiter.

- medizinische/-r Fachangestelle/-r

- Physiotherapeut/-in

- Erzieher/-in

- Pflegefachfrau/-mann

- Rettungssanitäter/-in

Jobs in Franken

Kaufmännische Ausbildung

Mit Zahlen hast du keine Probleme und du möchtest Verantwortung in einem Tätigkeitsfeld übernehmen, das dich interessiert? Dann ist das kaufmännische Ausbildungsfeld auch für dich geeignet. Als betriebswirtschaftlicher Experte im Bereich Hotel, Auto, Medien und vieles mehr kannst du Karriere machen.

- Industriekauffrau/mann

- Fachinformatiker/-in

- Steuerfachangestelle/-r

- Medienkauffrau/-mann

- Automobilkauffrau/-mann

- IT-System Kauffrau/-mann

Handwerkliche Ausbildung

Handwerkliche Fächer haben dir in der Schule bereits Spaß gemacht? Du hast keine Angst mit anpacken zu müssen und Dinge schon in deiner Freizeit repariert oder zusammengebaut? In diesem Fall ist eine handwerkliche Ausbildung genau das Richtige für dich.

- Mechatroniker/-in

- Medientechnolog/-in

- Schreiner/-in

- Maschinen- und Anlagenführer/-in

- Elektroniker/-in

- Werkzeugmechaniker/-in

- Fachlagerist/-in

Bestbezahlte Ausbildungen in der Region

Neben einem angenehmen Arbeitsumfeld mit netten Kollegen und interessanten Aufgaben, spielt auch die Bezahlung für viele eine Rolle. Grundsätzlich können große Unternehmen ihren Arbeitnehmern mehr Gehalt zahlen als kleine Firmen. Dennoch gibt es einige Ausbildungsberufe, die auch in Franken vertreten sind und mit Ihrem Lohn während der Ausbildung hervorstechen.

- Polizist/-in: 1.200-1.500 Euro brutto

- Kauffrau/-mann für Versicherung und Finanzen: 1.000-1.200 Euro brutto

- Verwaltungsfachangestelle/-r: 1.000-1.200 Euro brutto

- Maurer/-in: 800-1.500 Euro brutto

- Chemielaborant/-in: 750-1.200 Euro brutto

Wie du siehst, gibt es viele lukrative Ausbildungsmöglichkeiten in Franken. Informiere dich rechtzeitig über Bewerbungsfristen, da insbesondere große Unternehmen Ihre Ausbildungsplätze mit einem Jahr Vorlauf vergeben.