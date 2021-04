Mehr Geld verdienen  In 5 Schritten zur Gehaltserhöhung

Eine Gehaltsverhandlung sollte niemals überstürzt und unüberlegt sein. Um Ihr Einkommen erhöhen zu können, sollten Sie wissen, wie man eine Gehaltserhöhung formulieren sollte und worauf es beim Gespräch mit dem Vorgesetzten ankommt.

Zeit für eine Gehaltserhöhung: Argumente, die Ihr Einkommen erhöhen

Um mit Ihrem Arbeitgeber eine erfolgreiche Gehaltsverhandlung zu führen, ist viel Fingerspitzengefühl und die richtige Strategie gefragt. Mit Hilfe von konkreten Argumenten können Sie Ihren Gehaltswunsch formulieren und stützen. Dabei sollten Sie auf abgedroschene Aussagen, wie “Ich bin schon lange im Unternehmen tätig!” oder “Mein Kollege hat vor kurzem auch mehr Geld bekommen!”, verzichten. Stattdessen sollten Sie Ihr Können und besondere Tätigkeiten unterstreichen. Denn je besser Ihre Argumente sind, desto näher kommen Sie Ihrem Wunschgehalt und können mehr Geld verdienen.

- Sie bringen das Unternehmen voran, beispielweise durch neue Strategien oder das an Land ziehen von neuen Kunden.

- Mit Ihrer Arbeit haben Sie dem Unternehmen Geld gespart, in dem Sie zum Beispiel Preise mit Kunden ausgehandelt oder Prozesse optimiert haben.

- Sie liefern effiziente Arbeit, aufgrund Ihrer kürzlich erbrachten Erfolge und Arbeitsleistungen.

- Ihre Person ist in der Arbeitswelt gefragt, durch eine besondere Ausbildung, eine Fortbildung oder außergewöhnliche Erfahrungen.

Der Tag der Gehaltsverhandlung – Tipps für ein erfolgreiches Gespräch mit dem Vorgesetzten

Gehälter und Löhne sind meist Verhandlungssache und können sich nicht nur durch eine Beförderung verändern. Mit dem richtigen Verhalten und nützlichen Taktiken kann man selbst den unangenehmsten Chef davon überzeugen, dass man mehr Geld verdienen sollte.

- Für das Gespräch sollten Sie den passenden Zeitpunkt finden. Hierbei ist es wichtig, dass Sie eine gewisse Unternehmenszugehörigkeit erreicht haben und mindestens rund 2 Jahre im Betrieb arbeiten. Falls Sie bereits länger in der Firma beschäftigt sind, sollte die letzte Lohnerhöhung mindesten 1 Jahr zurückliegen. Zusätzlich ist sicherzustellen, dass das Unternehmen in einer liquiden wirtschaftlichen Lage ist.

- Vor der Besprechung sollten Sie sich Gedanken darüber machen, wie viel Prozent mehr Lohn Sie sich vorstellen. Bei einer Beförderung steht Ihnen etwa 10-15% mehr Geld zu. In gleicher Stelle mit steigender Leistung oder Verantwortung können Sie etwa 3-5% mehr Gehalt aushandeln. Setzen Sie hierbei am Beginn der Unterhaltung rund 5% höher an, um Verhandlungsspielraum zu gewinnen.

- Zur Unterstützung Ihrer Argumente, können Sie eine Leistungsmappe mit Ihren Erfolgen in der Firma anfertigen und zum entsprechenden Zeitpunkt präsentieren.

- Wenn Sie bei der Gehaltsverhandlung merken, dass Ihr Arbeitgeber nicht auf eine höhere Vergütung eingeht, können Sie vorerst bei gleichem Jahresgehalt mehr Urlaubstage fordern.

- Bleiben Sie während der Verhandlung zu jeder Zeit ruhig und vertreten Sie Ihre Position selbstbewusst. Reflektieren Sie das Gesagte Ihres Gegenübers, während Sie Ihre Wünsche und Argumente sachlich formulieren. Seien Sie zusätzlich bereit einen Kompromiss einzugehen, falls Ihre Gehaltserhöhung etwas geringer ausfällt als erhofft.