Die positive Nachricht zuerst: "Die Unternehmen in Mainfranken können das Licht am Ende des Tunnels erkennen", erklärt Dr. Sascha Genders, stellvertretender IHK-Hauptgeschäftsführer. Zwar beurteilt die Wirtschaft die aktuelle Lage nach wie vor schwierig - rund ein Drittel der Betriebe bezeichnet die laufenden Geschäfte als schlecht - der Ausblick auf die kommenden Monate fällt hingegen deutlich zuversichtlicher aus.

"Ein Viertel der mainfränkischen Unternehmen rechnet in den nächsten Monaten mit einer Verbesserung der Geschäfte, rund 30 Prozent erwarten eine Verschlechterung. Im Vergleich zu unseren Befragungen der letzten Monate ist diese Entwicklung erfreulich", ergänzt Genders.

So lag der Saldo aus positiven und negativen Geschäftserwartungen bei der Befragung Anfang Mai bei 79 Punkten, nun kletterte er um 16 auf 95 Punkte nach oben. Dennoch warnt Genders vor zu großer Euphorie: "Die mainfränkische Wirtschaft wird noch lange Zeit mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen haben."

Zusätzlich bestehe nach wie vor die Gefahr, dass das Erreichte durch eine zweite Welle verspielt werde. Für das laufende Jahr rechnen drei Viertel der Unternehmen mit Umsatzeinbußen. Ähnlich viele Firmen rechnen im Laufe des Jahres mit einer Rückkehr zur Normalität, weitere 40 Prozent erwarten dies für das kommende Jahr. Gleichzeitig befürchtet aber auch jeder zwanzigste Betrieb, das Vorkrisenniveau nicht wieder erreichen zu können.

Überbrückungshilfe

Ähnlich wie bei den vorherigen Umfragen der mainfränkischen IHK, äußern sich die befragten Betriebe auch in der aktuellen Umfrage weitestgehend zufrieden mit den ergriffenen Maßnahmen zur Krisenbewältigung.

So werden Kurzarbeit, staatliche Unterstützungsmaßnahmen wie die Soforthilfe oder Steuerstundungen gerne in Anspruch genommen - die Maßnahmen setzen aus Unternehmersicht an der richtigen Stelle an.

Ähnliches gilt für die im Rahmen des Konjunkturpaketes beschlossene Überbrückungshilfe (www.bundesfinanzministerium.de) die seit Juli beantragt werden kann. Gleichzeitig wünschen sich die Betriebe aber auch, sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren zu können und nicht durch kurzfristige Maßnahmen oder zusätzliche Bürokratie belastet zu werden. "Die Unternehmer einfach mal machen lassen. Genau das sollte die Politik jetzt beherzigen", fordert Genders.

Senkung der Mehrwertsteuer

Auch die ab Juli geltende Mehrwertsteuersenkung stellt die Unternehmen vor Herausforderungen und wird insbesondere aufgrund ihrer geringen Geltungsdauer und der kurzfristigen Umsetzung skeptisch beurteilt", so Genders. Insgesamt haben 143 mainfränkische Unternehmen an der Befragung der IHK Würzburg-Schweinfurt teilgenommen.

Besonders die Absage von Messen (48 Prozent), aber auch Krankheitsausfälle (42 Prozent) und Reiseeinschränkungen (35 Prozent) stimmen die Aussichten auf die kommenden Wochen pessimistisch. 33 Prozent der Unternehmen sind hinsichtlich zukünftiger Geschäfte und Investitionen verunsichert, 30 Prozent erwarten eine sinkende Nachfrage nach den eigenen Produkten und Dienstleistungen. "Viele Unternehmen zeigen sich verunsichert und stellen konkrete Erwartungen an Behörden und Staat.

Fast zwei Drittel wünschen sich mehr Informationen zur staatlichen Lohnerstattung nach dem Infektionsschutzgesetz, jedes zweite Unternehmen hat Fragen zum Umgang mit Verdachtsfällen und bestätigten Infektionen im eigenen Betrieb", erklärt Dr. Sascha Genders, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK. 39 Prozent der Unternehmen halten finanzielle Überbrückungshilfen für wichtig, doch auch ein generelles Konjunkturprogramm (32 Prozent) und Steuererleichterungen (31 Prozent) werden gefordert.

Unbürokratische Abwicklung

"Generell sollten alle Unterstützungsmaßnahmen unbürokratisch und ohne großen Aufwand beantragt werden können - dieser Meinung sind 50 Prozent der Unternehmen", so Genders weiter. Insgesamt haben 167 Unternehmen aus Mainfranken an der Befragung der IHK Würzburg-Schweinfurt teilgenommen. Die Corona-Ausbreitung wird auf jeden Fall 2020 Einfluss auf die regionale Wirtschaft nehmen: 45 Prozent der Unternehmen, die an der Umfrage teilgenommen haben, erwarten einen Umsatzrückgang im laufenden Jahr.

Davon befürchten 23 Prozent sogar Einbußen von über zehn Prozent. Unternehmer reagierten trotz aller Einschränkungen flexibel auf die aktuellen Herausforderungen: Zum einen haben sie während der Krise Maßnahmen auf der betriebswirtschaftlichen Ebene ergriffen - etwa, indem sie Liquiditätshilfen beantragen (76 Prozent).

Neue Ideen

Zum anderen passen sie die Geschäftsmodelle den neuen Rahmenbedingungen an. So geben 41 Prozent der Unternehmen an, dass sie Geschäftsfelder digitalisiert haben - etwa indem sie Onlineshops aufgebaut oder digitale Services eingeführt haben. 35 Prozent der Unternehmen haben Hol- und Bringdienste eingeführt, 28 Prozent verkaufen neuerdings Gutscheine.

Information der IHK für Unternehmen zum Thema gibt es im Internet unter folgendem Link www.wuerzburg.ihk.de/coronavirus. red