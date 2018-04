Kammersiegerehrung 2017

Sie sind die besten ihrer Zunft: Die Kammersieger des Landkreises Bad Kissingen, die am Dienstagabend im Landratsamt Bad Kissingen ausgezeichnet wurden. Landrat Thomas Bold ehrte rund 50 Kammersieger vonseiten der Industrie- und Handelskammer und Handwerkskammer sowie sechs sonstige Sieger.

"Sie haben unter vielen teilnehmenden Mitbewerbern im Leistungsvergleich in Ihrer Berufssparte Spitzenplätze erzielt, worauf Sie persönlich, Ihre Ausbilder, Ihre Schule und auch Ihr Elternhaus stolz sein können. Wir wissen alle, unsere Wirtschaftskraft beruht wesentlich auf dem beruflichen Können unserer Fachkräfte. In einem vergleichsweise rohstoffarmen Land wie Deutschland zählt, was die Bürger - neben dem Willen und der Einsatzfreude - an Kenntnissen und Fähigkeiten einbringen. Der gut ausgebildete Nachwuchs ist somit unser größtes Kapital und auch ein Garant für die wirtschaftliche Stabilität unseres Landes und damit auch unseres Landkreises Bad Kissingen", erklärte Landrat Thomas Bold im Rahmen der Feierlichkeiten.

Nicole Brandler von der Handwerkskammer betonte die Wichtigkeit des Handwerks in Zeiten des Fachkräftemangels. "Handwerk bedeutet nicht nur arbeiten mit den Händen, sondern auch mit dem Kopf, denn auch das Handwerk ist heutzutage hoch technisiert", so Brandler.

Auch Dr. Lukas Kagerbauer von der IHK Mainfranken war gekommen, um den Kammersiegern zu gratulieren. Zudem dankte er den Ausbildungsbetrieben, den zuständigen Ausbildern und den Berufsschulen für ihr Engagement. "Bleibt neugierig, eifrig und ehrgeizig!", gab er den Geehrten mit auf den Weg.





Kammersieger der Industrie- und Handelskammer 2016

IHK 1. Platz:

Benedikt Baunach, Ramsthal; 1. Platz als Technischer Systemplaner, Fachrichtung Stahl- und Metallbautechnik; Ausbildungsbetrieb: pmd Planungsbüro für Metallbau, Donnersdorf

Tobias Fabian, Oberschleißheim; 1. Platz als Holzbearbeitungsmechaniker; Ausbildungsbetrieb: Gebr. Keß Sägewerk GmbH, Hammelburg

Christoph Fella, Hammelburg; 1. Platz als Koch; Ausbildungsbetrieb: AccorHotels Germany GmbH, Novotel Würzburg

Kulas Göbel, Thundorf i. UFr.; 1. Platz als Mechatroniker; Ausbildungsbetrieb: Preh GmbH, Bad Neustadt a. d. S.

Simon Göllnitz, Maßbach; 1. Platz als Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, Fachrichtung Versicherungen; Ausbildungsbetrieb: M & M GmbH Versicherungs- und Immobilienmakler, Bad Neustadt a. d. S.

Katharina Heilmann, Oberthulba; 1. Platz als Bankkauffrau; Ausbildungsbetrieb: Zweckverband der Sparkasse Bad Kissingen

Daniel Holzinger, Hammelburg; 1. Platz als Packmitteltechnologe; Ausbildungsbetrieb: Mondi Hammelburg GmbH, Hammelburg

Laura Kirchner, Bad Kissingen; 1. Platz als Biologielaborantin; auch Bayernbeste; Ausbildungsbetrieb: Labor L+S AG, Bad Bocklet

Marius Laudensack, Bad Kissingen; 1. Platz als Werkstoffprüfer, Fachrichtung Metalltechnik (VO 2013); Ausbildungsbetrieb: ZF Friedrichshafen AG, Schweinfurt

Maike Lischer, Elfershausen; 1. Platz als Immobilienkauffrau; Ausbildungsbetrieb: Stadt- und Wohnbau GmbH, Schweinfurt

Marcel Müller, Bad Bocklet; 1. Platz als Chemielaborant; Ausbildungsbetrieb: Institut für Org. Chemie an der Universität Würzburg

Simon Nies, Burkardroth; 1. Platz als Betonfertigteilbauer, Fachrichtung Betonfertigteilbau; Ausbildungsbetrieb: Anton Schick GmbH + Co. KG, Bad Kissingen

Marina Paul, Obereschenbach; 1. Platz als Industriekauffrau; Ausbildungsbetrieb: Staatl. Mineralbrunnen AG, Bad Brückenau

Arabella Romeis, Oberleichtersbach; 1. Platz als Techn. Systemplanerin, Fachrichtung Elektronische Systeme; Ausbildungsbetrieb: Helfrich Ingenieure Projektierungsgesellschaft mbH, Schweinfurt

Pascal Rott, Euerdorf; 1. Platz als Produktionstechnologe; Ausbildungsbetrieb: perma-tec GmbH & Co. KG, Euerdorf

Ralph Sittler, Nüdlingen; 1. Platz als Elektroniker für Geräte und Systeme; Ausbildungsbetrieb: Preh GmbH, Bad Neustadt a. d. S.

Timo Zeller, Elfershausen; 1. Platz als Restaurantfachmann; Ausbildungsbetrieb: Hotel Ullrich Betriebsgesellschaft mbH, Elfershausen



IHK 2. Platz:

Johannes Warmuth, Bad Kissingen; 2. Platz als Automobilkaufmann; Ausbildungsbetrieb: Daimler AG, Niederlassung Mainfranken, Würzburg

Max Kraushaar, Bad Brückenau; 2. Platz als Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen; Ausbildungsbetrieb: Deutsche Post AG, NL Brief, Würzburg

Julian Reusch, Oberthulba; 2. Platz als Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik, Fachrichtung Formteile; Ausbildungsbetrieb: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH in Schweinfurt

Denise Lauerbach, Maßbach; 2. Platz als Floristin; Ausbildungsbetrieb: Gartenbau Weth, Grafenrheinfeld

Niklas Kirchner, Burkardroth; 2. Platz als Baugeräteführer; Ausbildungsbetrieb: Gebr. Stolz GmbH & Co. KG, Hammelburg

Maximilian Spahn, Bad Brückenau; 2. Platz als Werkzeugmechaniker; Ausbildungsbetrieb: GKN Sinter Metals GmbH, Bad Brückenau

Stefan Weigand, Rannungen; 2. Platz als Industriemechaniker; Ausbildungsbetrieb: JOPP Automotive GmbH, Bad Neustadt a. d. S.

Laura Bienmüller, Geroda; 2. Platz als Biologielaborantin; Ausbildungsbetrieb: LABOklin Labor für klinische Diagnostik GmbH & Co. KG, Bad Kissingen

Kristin Markmann, Oberthulba; 2. Platz als Verkäuferin; Ausbildungsbetrieb: Marc Breitenbach e. K., Hammelburg

Philipp Kiesel, Bad Kissingen; 2. Platz als Beton- und Stahlbauer; Ausbildungsbetrieb: Otto Heil Hoch- Tief- Ingenieurbau und Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Oerlenbach

Maximilian Röder, Schondra; 2. Platz als Packmitteltechnologe; Ausbildungsbetrieb: Paul & Co GmbH & Co. KG, Wildflecken

Christian Schramm, Bad Kissingen; 2. Platz als Techn. Produktionsdesigner, Fachrichtung Maschinen- und Anlagenkonstruktion; Ausbildungsbetrieb: Preh GmbH, Bad Neustadt a. d. S.

Annabell Mc Cullough, Nüdlingen; 2. Platz als Industriekauffrau; Ausbildungsbetrieb: Preh GmbH, Bad Neustadt a. d. S.

Max Heinze, Riedenberg; 2. Platz als Werkstoffprüfer, Fachrichtung Metalltechnik (VO 1996); Ausbildungsbetrieb: Siemens AG, Bad Neustadt a. d. S.

Jonas Voll, Burkardroth; 2. Platz als Zerspanungsmechaniker; Ausbildungsbetrieb: Siemens AG, Bad Neustadt a. d. S.

Sandro Schmitt, Bad Kissingen; 2. Platz als Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration; Ausbildungsbetrieb: Stadt Bad Kissingen

Alena Eckstein, Bad Kissingen; 2. Platz als Kauffrau für Versicherungen und Finanzen, Fachrichtung Versicherungen; Ausbildungsbetrieb: Versicherungskammer Bayern, Landesbrand Vertriebs- und Kundenmanagement GmbH, Schweinfurt

Janina Schwarz, Münnerstadt; 2. Platz als Fachkraft für Lagerlogistik; Ausbildungsbetrieb: ZF Friedrichshafen AG, Schweinfurt



IHK 3. Platz:

Dominik Schröder, Burkardroth; 3. Platz als Baugeräteführer; Ausbildungsbetrieb: Gebr. Stolz GmbH & Co. KG, Hammelburg

Luisa Gärtner, Burkardroth; 3. Platz als Bürokauffrau; Ausbildungsbetrieb: Hans Geis GmbH +Co. KG, Internationale Spedition, Bad Neustadt a. d. S.

Pascal Ziegler, Bad Brückenau; 3. Platz als Tourismuskaufmann; Ausbildungsbetrieb: Reisebüro Franz Dieter Rittig oHG, Bad Brückenau

Christina Mühleck, Oerlenbach; 3. Platz als Industriemechanikerin; Ausbildungsbetrieb: Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Schweinfurt