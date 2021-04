Jobsuche regional: So finden Sie passende Jobs in Franken

Viele Arbeitssuchende wünschen sich, den neuen Traumjob vor Ort zu finden. So kann man vermeiden, dass mit einer beruflichen Veränderung auch das ganze Leben auf den Kopf gestellt wird. Doch wie kann man schnell und einfach in der eigenen Region einen neuen Job finden? Wir zeigen Ihnen wie die Herausforderung “neuer Job” zum Erfolg wird.

Jobsuche - Welche Portale bieten regionale Jobs?

Die Chancen, eine für Sie passende Stelle in Ihrer Umgebung zu finden, stehen besser als Sie vielleicht denken. Da die Jobsuche vielseitiger geworden ist, bietet sich die Möglichkeit, in regionalen Medien und durch das persönliche Netzwerk eine neue Arbeit vor Ort zu finden.

Stellenanzeigen in Online-Jobportalen

Die wohl beliebteste und einfachste Möglichkeit einen neuen Beruf zu finden, ist über Jobportale im Internet. Auf einer regional verwurzelten Plattform, wie jobs.inFranken.de, finden Sie auf einen Blick regelmäßig neue Stellenangebote aus Ihrem Umfeld. Mit Hilfe von Suchkriterien und Filtern können Sie ganz einfach den Job nach Ihren Wünschen heraussuchen. Sollte die passende Stellenanzeige für Sie im Moment noch nicht dabei sein, bietet Ihnen das fränkische Jobportal die Möglichkeit eine eigene Gesuche-Anzeige aufzugeben. In diesem Fall können sich Arbeitgeber mit passenden Stellen bei Ihnen melden. So ist die Jobsuche regional bequem, flexibel und zu jeder Zeit von zu Hause aus möglich.

Regionale Zeitungen für Jobs in Franken

Die klassische Variante der Jobsuche bleibt, trotz der neuen Medien, auch im Zeitalter der Digitalisierung etabliert. In einer Tageszeitung oder Wochenzeitung Ihrer Region, wie dem Fränkischen Tag, finden Sie aktuelle Jobanzeigen von Arbeitgebern aus Ihrem Umkreis.

Jobvermittlung durch das eigene Umfeld

Bei der Jobsuche sollte auch ein großes und persönliches Netzwerk nicht unterschätzt werden. Da eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung festgestellt hat, dass fast die Hälfte aller Arbeitsplätze und sogar 70% aller Führungspositionen über persönliche Kontakte vergeben werden. Deshalb sollten Sie auf der Suche nach einem Job in Ihrer Region nicht schüchtern sein. Machen Sie stattdessen Freunde und Bekannte darauf aufmerksam, dass Sie auf Jobsuche sind und an einer Stelle in deren Unternehmen interessiert wären.

Feste Kriterien für die Jobsuche regional

Es spielt keine Rolle, ob Sie Jobs für Quereinsteiger, einen Beruf nach dem Studium oder eine berufliche Veränderung suchen – auf Grund der Vielfalt an Stellenangeboten, sollten Sie sich bewusst überlegen, welche Kriterien Ihr neuer Job erfüllen sollte. Um keine Zeit mit unpassenden Jobanzeigen zu verschwenden, bietet sich eine Definition Ihrer Wünsche und Ziele an.

- Haben Sie grobe Gehaltsvorstellungen?

- Welche Position möchten Sie in der Firma annehmen?

- Wie viel Zeit können Sie für Ihren Arbeitsweg aufbringen?

- Welche Werte soll Ihr neues Unternehmen vertreten?

- Möchten Sie Teilzeit oder Vollzeit arbeiten?

- Welche Aufgaben und Herausforderungen sollten Ihnen die neue Stelle bieten?