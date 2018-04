Georg Hagel ist nach Hause gekommen

Es ist 17:23 Uhr. Georg Hagel streicht sacht über die weißen Tasten seiner Orgel in der Basilika Vierzehnheiligen. Um ihn herum haben sich die 25 Teilnehmer einer Orgelführung versammelt und blicken in das weitläufige Kirchenschiff. "Wunderbar, oder?", fragt er mit der weichen Stimme eines Märchenonkels. Der Großteil der Teilnehmer nickt, nur wenige durchbrechen den Augenblick mit einem zustimmenden "Ja". Das Abendlicht scheint durch die großen Fenster und taucht die weißen Wände des Gotteshauses in ein sanftes orangenes Licht, welches seinen Fokuspunkt am Rokoko-Altar zu finden scheint, auf dem goldene Statuen der 14 Nothelfer die Mitte des langen Kirchenschiffes ausfüllen. "Das jetzt ist die schönste Lichtstimmung während des gesamten Tages. Einfach traumhaft", sagt Georg Hagel. Er selbst kann in diesem Moment nur wenig von diesem Licht sehen. Seine Position auf der Sitzbank seiner Orgel gewährt nur einen Blick auf das bemalte Deckengewölbe der Basilika.



Schon zu Schulzeiten im Domchor

Doch zu Gunsten seiner Besucher verzichtet Georg Hagel gerne, schließlich hatte der 47-jährige Bamberger schon oft die Möglichkeit, das Spektakel zu genießen. Seit 25 Jahren bespielt er die Orgel von Vierzehnheiligen, vor 24 Jahren wurde er offiziell zum fest angestellten Organisten der Basilika ernannt. Zu diesem Zeitpunkt war der damals 23-Jährige noch Student. Und dennoch schon ein erfahrener Organist: Schon während seiner Schulzeit war Georg Hagel Mitglied im Domchor von Bamberg und von 1985 bis 1987 Assistent des damaligen Domorganisten Wolfgang Wünsch. 1987 spielte er noch als Abiturient schon bei der Bischofsweihe von Werner Radspieler an der Rieger-Orgel im Bamberger Dom. Während seiner letzten 17 Jahre in Vierzehnheiligen ist dem inzwischen gestandenen Organisten und Familienvater Georg Hagel die 1999 in der Basilika installierte "Baumarkt-Orgel", wie er sie liebevoll nennt, ans Herz gewachsen. Auch wenn das 1,6 Millionen Euro teure Gebilde in Fachkreisen nur als "Billiginstrument" aus Holz gilt, für Georg Hagel bedeuten die mehr als 1000 Pfeifen und die 68 klingende Register etwas unbeschreiblich wertvolles: Leben. "Ich habe ein Ehe ähnliches Verhältnis zu meinem Instrument entwickelt", erzählt er. Jedes Vibrieren der tiefen Klänge, jedes schrille Pfeifen der hohen Töne hört der Organist nicht nur, vielmehr spürt er sie durch seinen Körper schwingen. "Meine edelste Aufgabe ist es, die Herzen meiner Zuhörer empor zu heben und sie auf dieser Schwingung der Klänge zu tragen", beschreibt Georg Hagel seine Arbeit als Organist. Als ob er nicht warten könnte, dieser Aufgabe Folge zu leisten, dreht er sich ohne ein weiteres Wort um und fängt an zu spielen. Hoch und tief, schnell und langsam, gewaltig und schüchtern sind die Klänge, die er aus der Orgel beschwört, während seine Hände mit geschmeidigen Bewegungen über die Tasten huschen. Die Finger gekrümmt, den Rücken gerade durchgedrückt sitzt Georg Hagel da und schließt die Augen. Gibt sich für einen Moment selbst dem Zauber hin, den er so oft für seine Zuhörer entfesselt.



Wenn er hier sitzt, denkt er nicht mehr

Als das Stück schließlich endet, dauert es einen Moment ehe Georg Hagel die Augen wieder öffnet. "Wenn ich mich hierher setze, denke ich nicht mehr nach. Ich spiele einfach", sagt er. Ein spitzbübisches Grinsen überzieht sein Gesicht. "Sie haben die Orgel für uns wirklich zum Leben erweckt", sagt eine der Zuhörerinnen ehrfürchtig. Rundherum zustimmendes Nicken. "Vielen Dank", erwidert Hagel, "ich versuche immer mein Bestes zu geben. Ob es klappt oder nicht, das müssen andere beurteilen." Schlecht dürfte das Urteil wohl in den seltensten Fällen ausfallen, schloss Georg Hagel doch als Jahrgangsbester die als äußerst elitär geltende Hochschule für Musik Mozarteum in Salzburg ab. Davon, elitär zu sein, will Georg Hagel aber nichts wissen: "Jeder Mensch hat seine Qualität und Etwas, das ihn glücklich macht. Da bin ich nichts Besonderes." Nichts Besonderes? Ob besonders oder nicht, nur die wenigsten Menschen denken sich wohl schon während ihrer frühen Kindheit "Derjenige, der da oben sitzt, ist voll cool", wenn sie als kleiner Junge zum ersten Mal einen Orgelspieler bei seiner Arbeit beobachten. Aber wieso nicht Salzburg oder vielleicht das Ausland? Rom oder etwa Paris? Schließlich hat Georg Hagel durch seinen Ruf schon weltweit Konzerte gespielt, auch in Japan und den USA. Durch die Ausbildung am elitären Mozarteum hat er zudem europaweit gute Kontakte in die Szene der Kirchenmusik. So beispielsweise auch nach Notre Dame.



Was sollte ich denn mehr wollen?

"Ich lebe und arbeite hier an einem der wunderbarsten Fleckerl dieser Erde. Andere fahren hunderte Kilometer weit, um hier in Franken Urlaub zu machen. Ich habe den Gottesgarten, den Staffelberg, einfach unsere ganze wunderschöne Landschaft als Heimat. Die atemberaubende Basilika Vierzehnheiligen als Arbeitsplatz. Was sollte ich denn mehr wollen?", fragt Georg Hagel, erhebt sich von seinem Sessel vor der Orgel und sieht noch einmal durch das weitläufige Kirchenschiff. Nun sieht er das sanfte Abendlicht, dessen zuvor sanftes Orange ist inzwischen einem weichen rot-goldenen Farbton gewichen, der sich in seinen braunen Augen spiegelt. Feine Lachfältchen bilden sich um seine Augen, als er lächelt. "Nein, hier gehöre ich hin. Hier bin ich glücklich."