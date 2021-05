Fristgerechte Kündigung: So klappt die Beendigung des Arbeitsverhältnisses problemlos

Entscheidend ist hierbei der Eingang der Kündigung beim Arbeitgeber beziehungsweise Arbeitnehmer. Wird das Schreiben nicht persönlich überreicht, sollten Sie es nach Möglichkeit im Beisein eines Zeugen in einen Umschlag stecken und in den Briefkasten werfen. Eine weitere Möglichkeit ist der Postversand als Einwurfeinschreiben. Hier dokumentiert der Postbote oder die Postbotin, dass der Brief beim Empfänger eingeworfen wurde. Am besten schreiben Arbeitnehmer die Bitte dazu, die Kündigung und das Datum des Endes der Beschäftigung schriftlich zu bestätigen.