Deutschland vor 1 Stunde

Obacht bei Stellenbeschreibungen

Das steckt hinter Floskeln in der Stellenausschreibung

Stellenausschreibungen werden meistens in den höchsten Tönen formuliert, um die besten potenziellen Bewerber anzulocken. Doch was steckt tatsächlich hinter den Floskeln in der Ausschreibung?