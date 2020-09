Die Wahl des Ausbildungsbetriebes

Wer sich für einen Beruf entschieden hat, hat den ersten Schritt in Richtung Arbeitsleben erfolgreich gemeistert. Doch im Anschluss folgen schon die nächsten Fragen: Wo möchte ich die Ausbildung absolvieren? Und welcher Betrieb passt überhaupt zu mir? Falls die Möglichkeit besteht, ist es sinnvoll, Azubis zu fragen, die ihre Ausbildung in der Firma bereits begonnen oder gar absolviert haben. Das Gespräch verschafft nicht nur einen ersten Eindruck, sondern enthält wertvolle Informationen.

Unternehmensgröße

Die Größe einer Firma sagt zunächst nichts über die Qualität der Ausbildung aus. Sie kann trotzdem ein Anhaltspunkt sein, etwas über die Struktur zu erfahren. Häufig gibt es in Betrieben mit vielen Mitarbeitenden eine hohe Hierarchie, die eher starr ist. Die Aufgabenbereiche sind genau festgelegt, sodass Mitarbeitende und Azubis wissen, was sie erwartet. Meistens haben größere Firmen mehrere Abteilungen, die während der Ausbildung durchlaufen werden und Einblicke in verschiedenste Bereiche gewähren. In Firmen mit weniger Mitarbeitenden sind die Hierarchien tendenziell flacher. Jeder muss mit anpacken oder einen Kollegen vertreten, weshalb die Lehrlinge einen Überblick über die Geschäfte und Aufgaben erhalten und auch schnell Verantwortung übernehmen.

Betreuung

Für jeden Azubi ist ein Ausbilder zuständig, der dafür sorgt, dass die Ausbildungsinhalte im Betrieb auch erlernt werden können. Außerdem ist er oder sie immer erster Ansprechpartner für alle Sorgen, Nöte und auch Fragen der Azubis, sieht das Berichtsheft durch und führt Feedbackgespräche. Diese sind ein Merkmal für eine gute Ausbildungsqualität, nur durch regelmäßige Rückmeldung können sich Lehrlinge weiterentwickeln.

Gehalt

Das Gehalt kann ein Indikator dafür sein, wie der Betrieb zu seinen Auszubildenden steht. Ein guter Anhaltspunkt sind immer die Tarifverträge der jeweiligen Branche. In diesen sind die Regeln und Pflichten von Arbeitnehmern und Arbeitgebern geregelt, auch der Lohn beziehungsweise das Gehalt, Arbeitszeiten oder Kündigungsfristen sind darin genau vorgeschrieben. Firmen, die aus den Tarifverträgen ausgestiegen sind, legen ihre eigenen Rahmenbedingungen fest. Allerdings sollte das Gehalt nicht groß von dem im Tarif abweichen.

Übernahmechancen

In der Regel wissen angehende Azubis natürlich noch nicht, ob sie nach durchschnittlich drei Jahren in der Firma oder der Branche bleiben möchten. Etwas Sicherheit bringt jedenfalls eine bedarfsgerechte Ausbildung. Das bedeutet, dass die Betriebe so viele Lehrlinge aufnehmen, wie sie später übernehmen wollen. Das hat für beide Seiten den Vorteil, dass nach spätestens drei Jahren die weitere Zusammenarbeit bereits feststeht. Und der Betrieb kann sich auf eine hochqualifizierte Fachkraft verlassen. Größere Firmen haben bei einer möglichen Übernahme den Vorteil, dass öfter mal eine Stelle frei wird, die nachbesetzt werden muss.

Übernahmequote: Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat zur Übernahme von Azubis für das Jahr 2018 folgende Zahlen veröffentlicht: Betriebe mit 1 bis 9 Beschäftigten haben 57 Prozent der Lehrlinge übernommen, bei Firmen mit 10 bis 49 Mitarbeitenden waren es 65 Prozent. Bei Unternehmen mit 50 bis 499 Angestellten lag die Quote bei 74 Prozent und bei denen ab 500 Beschäftigten bei 84 Prozent.