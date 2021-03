Die ersten Wochen im neuen Job

Der erste Tag im neuen Job ist immer aufregend. Wie werde ich wohl von den Kollegen aufgenommen? Werde ich den Anforderungen an mich gerecht? Was ziehe ich am besten an? Ein guter Zeitpunkt, erst einmal durchzuatmen und sich ins Bewusstsein zu rufen, dass der schwierigste Teil doch schon geschafft ist: Das Vorstellungsgespräch hat gefruchtet, die Jobzusage ist da. Jetzt geht es in erster Linie einmal darum, im Unternehmen anzukommen und sich dort in aller Ruhe ein Bild von Arbeitsabläufen und Personalstruktur zu ma chen.

Vielen Ein- und Umsteigern ist vor dem ersten Arbeitstag mulmig zumute. Sie sollten sich dann ins Bewusstsein rufen, dass der neue Chef oder Abteilungsleiter sie gezielt aus einer Reihe von Bewerbern ausgewählt hat. Warum? Weil er glaubt, dass sie gut ins Team passen und dass sie den Aufgaben gewachsen sind, die auf sie warten. Also noch einmal durchatmen und dann durchstarten.

Achtung bei der Kleiderwahl

Wer sich die Frage der richtigen Kleidung stellt, dem sei gesagt, dass er besser zu schick als zu lässig in den neuen Job startet. Es muss nicht dem Outfit eines Vorstellungsgesprächs angepasst sein, aber vielleicht kann man sich dennoch daran orientieren, indem man überlegt, wie die Angestellten gekleidet waren, die einem an dem Tag vielleicht auf dem Flur oder Firmenparkplatz begegnet sind. Ausgefallene Teile lässt man für den Anfang besser im Schrank, sonst ist man am Ende auf ewig "der mit dem getüpfelten Hemd".

Gerne würde man im neuen Job gleich voll durchstarten und beweisen, dass alles stimmt, womit man im Bewerbungsschreiben und im Vorstellungsgespräch für seine Person geworben hat: dass man voller eigener Ideen steckt, diese mit großer Motivation vorantreibt und außerordentlich belastbar ist. Jedoch gilt für den Anfang: den Ball lieber mal flach halten und geduldig sein. Wer gleich in den höchsten Tönen aufspricht, macht sich bei Kollegen eher unbeliebt.

Drei Dinge in 30 Tagen

Bei den ersten Wochen im neuen Job geht es um ganz eigene Dinge. 30 Tage sollte man sich auf jeden Fall Zeit nehmen, um sich einzugewöhnen, zuzuhören und zu lernen. Natürlich ist es umso besser, wenn es nebenher schon gelingt, die ein oder andere Aufgabe zu übernehmen oder Kollegen schon ein wenig zu unterstützen.

Grundsätzlich ist es so, dass jede Firma anders ist. Jeder Neuling muss also erst einmal das komplexe Geflecht aus Beziehungen, Hierarchien, Arbeitsabläufen und Ritualen kennenlernen. Nur wer hier den Überblick behält, kann sich im Unternehmen wohlfühlen und dort auch erfolgreich sein. Keiner verlangt, dass man gleich zu 100 Prozent volle Leistung erbringt.

Nicht nur für den neuen Mitarbeiter ist es übrigens eine ungewohnte Situation. Auch auf die bisherigen Mitarbeiter kommt mit dem neuen Kollegen neuer Schwung in die Abteilung. Das ganze Team muss sich neu einspielen. Nicht nur Sie werden die Kollegen beäugen, sondern auch die Kollegen Sie. Passen Sie ins Team? Bringen Sie endlich die erhoffte Entlastung? Oder sind Sie gar eine Konkurrenz für die nächste Beförderung? Immer wieder hört man den Satz: "Der erste Eindruck zählt." Und er bleibt auch. Demnach gilt es, sich am Anfang von seiner besten Seite zu zeigen. Schon vorab sollte man sich überlegen, was man den Kollegen bei der Vorstellung von sich erzählen möchte. Zu dick auftragen sollte man nicht und auch nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern. Ein paar Worte zu bisherigen Jobs, aber auch gern über vielleicht außergewöhnliche Hobbys sind oft ein netter Einstieg in ein erstes Gespräch zwischen Kollegen.

Eine gute Zusammenarbeit mit den Kollegen ist die Basis für ein gutes Arbeitsklima. Seien Sie also freundlich, hören Sie aufmerksam zu und ziehen Sie Gewinne daraus, wenn Ihnen die Kollegen bei der Eingewöhnung zur Seite stehen. Seien Sie nicht vorschnell mit eigenen Ideen oder gar Verbesserungsvorschlägen, sondern halten sich lieber ein wenig zurück. So ersparen Sie sich vielleicht auch die ein oder andere blamable Situation, weil Sie betriebsinterne Strukturen zu dem Zeitpunkt eventuell noch falsch einschätzen.

Hilfreicher Blick ins Intranet

Eine gute Hilfe für den ersten Tag kann noch mal ein Blick auf die Homepage des Unternehmens sein. Vielleicht gab es auch in der Presse in den letzten Wochen irgendwelche Berichte, in denen von eventuellen Neuerungen die Rede war? Viele Firmen verschicken im Vorfeld auch Unterlagen an die neuen Mitarbeiter, um ihnen den Start zu vereinfachen. Darin stehen dann schon Antworten auf wichtige Fragen, die Sie schon kennen könnten, bevor Sie den Kollegen gleich am ersten Tag damit auf die Nerven gehen. Natürlich gilt grundsätzlich, dass die Kollegen bei Unklarheiten gute Ansprechpartner sind, jedoch sollten Sie sie nicht überstrapazieren. Manchmal lohnt sich auch ein Blick ins Intranet, um Fragezeichen im Kopf auszuradieren und so manche Puzzleteile zusammenzufügen. Als Faustregel gilt: Hören Sie mehr zu, als selbst zu reden. Beim Gang in die Mittagspause, gerne anschließen. Oder einfach direkt zu Beginn selbst einen kleinen Einstand ausrichten.

Nina Grötsch