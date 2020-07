Der Weg zum Ziel

Als die Hamsterkäufe begannen und etliche Kunden in den Supermärkten vor beispielsweise leeren Nudelregalen standen, dämmerte es dem einen oder anderen, dass der Weg zum Discounter nicht immer zum Ziel führt. Wie gut, wenn das Land nicht fern und der Hofladen des nächsten Bauern gut bestückt daherkommt. In der Krise fanden und finden auch jetzt noch viele Verbraucher das Gute vor der Haustüre: Den Landwirt, dessen Hühner tatsächlich Auslauf erhalten, deren Eier über den Hof verkauft oder auch zu Nudeln verarbeitet im Angebot bereit liegen.

Ein anderer bietet Rind- und Schweinefleisch von Tieren an, die in der Realität und nicht nur auf dem Bild der Tiefkühlpackung echtes Gras spüren und essen konnten. Und, wie schmecken Früchte von Feld, Wald und Flur aus der Region im Sommer? Natürlich genauso lecker wie im Frühjahr, Herbst oder Winter. Eingefleischten Regionaleinkäufern läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn sie an folgende Köstlichkeiten denken: (in alphabetischer Reihenfolge) Blattspinat, Blumenkohl, Brechbohnen, Brokkoli, Buschbohnen, Champignons, Chicoree, Chinakohl, Eisbergsalat, Endiviensalat, Feldsalat, Fenchel, Friséesalat, Grünkohl, Kartoffeln, Knollensellerie, Kohlrabi, Kürbis, Lauch, Mangold, Möhren, Rosenkohl, Rotkohl, Rote Bete, Schwarzwurzeln, Stangenbohnen, Stangensellerie, Tomaten, Weißkohl, Wirsing, Zucchini oder Zwiebeln. Was sich daraus im Kochtopf alles zaubern lässt!

Magenknurren

Schon der Gedanke an Mangold-Dinkel-Spaghetti mit einigen Möhrchenscheiben - quasi als orangener Farbtupfer - lässt einem doch schon den Magen knurren. Oder wie wäre es mit Brokkoli-Sardellen-Oliven-Käse Auflauf? Mit einem passenden (Öko-)Rotwein serviert steht ein leckeres Essen, das nicht viel Arbeit macht auf dem Tisch.

Die mediterranen Oliven und Sardellen lieben den Rhöner Brokkoli mit Biss, der sich mit zartschmelzendem Käse frisch vom Bauernmarkt vereint. Wer sich ganz streng an regionale Produkte halten will, der nimmt statt Oliven einfach Pilze und anstelle der Sardellen wandern geräucherte Forellenstücke in den Topf. Als Ergänzung lockt leckerer Salat mit Walnüssen oder gerösteten Sonnenblumenkernen. Auf die Kalorien dabei sollte man pfeifen, am nächsten Tag ist auch noch Zeit zum Fasten. Meistens ist es aber so, dass der, der auf sein Essen achtet, weiß woher sein Essen kommt und wie es angebaut wird. Wer auf der Verpackung angibt, woher sein Gemüse, Obst und Fleisch stammt, signalisiert dem Verbraucher Offenheit.

Skandale, hervorgehend aus Billigmassenproduktionen, verunsichern die Verbraucher. Umso besser, wenn der Gast oder Käufer gut informiert ist. Der Trend zur Transparenz bei regionalen Erzeugnissen bietet Landwirten und Fleischproduzenten eine große Chance. Gerade für Kinder ist es wichtig, Lebensmittel in ihrer Ursprungsform zu sehen, zu riechen und natürlich auch zu schmecken. A. Vorndran