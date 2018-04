Das erfränkelte Intoleranz-Rating

"Was ich Sie noch fragen wollte", sagte kürzlich ein Gesprächspartner bei einem Termin in Kulmbach: "Wo kommen Sie eigentlich her?". Geht das hier auch schon los, dachte ich, muss man sich jetzt sogar in Franken entschuldigen, wenn man aus Franken stammt, und sich das in der Sprachmelodie niederschlägt. Und dabei hatte ich gehofft, das hätte ich seit meiner Rückkehr nach Franken endlich hinter mir. Etwas ermattet antwortete ich: "Ich bin gebürtige Mittelfränkin. Aus der Nähe von Nürnberg".



Woher? Aus der Nähe von Nürnberg...

Aus der Nähe von Nürnberg - innerhalb Frankens löst dieser Halbsatz normalerweise keine bemerkenswerten Reaktionen aus. Kann man geografisch ungefähr einordnen, passt soweit, nächstes Thema. Im Laufe meines Arbeitslebens habe ich allerdings festgestellt, dass das außerhalb Frankens etwas anders aussieht.

Mein Berufsweg führte mich zwar nicht in die weite Welt, aber in außerfränkisches Gebiet, nach Leipzig, Berlin und Hamburg. Mit "Aus der Nähe von Nürnberg" musste ich meine Art zu sprechen in Leipzig dabei am seltensten erklären. Dort schien man gewisse Abweichungen von der Schriftsprache beim Artikulieren von hartem und weichem P kaum zu bemerken, womöglich, weil man selbst nicht unbedingt nach der Schrift spricht.



Den Berlinern ist die Sprache relativ "ejal"

Den Berlinern, soweit man in Berlin echte Berliner trifft, fällt zwar auf, dass man nicht redet wie sie, da ihnen aber grundsätzlich alles wurscht - ejal- ist, musste ich "Aus der Nähe von Nürnberg" relativ selten einsetzen. Jedenfalls nicht wegen der sprachwächterischen Ambitionen meines Gegenübers. Allerdings war ich in einem sehr ostdeutsch geprägten Betrieb werktätig und "Aus der Nähe von Nürnberg" war daher verdächtig, weil: "Aus dem Westen", und dann auch noch aus Süddeutschland, quasi kurz vor Italien - pflegt also eine ausschweifende süddeutsche Lebensart. Etwas, das man in einem ehemaligen DDR-Betrieb nur mit Mühen tolerieren mochte.



Die außerfränkischen Jahre sind vorbei

Ganz oben auf dem von mir über die Jahre erfränkelten Intoleranz-Rating steht die stolze Hansestadt Hamburg mit ihren - ihrer Meinung nach - perfekt hochdeutsch sprechenden Einheimischen. "Woher kommst DU denn?", fragten mich die Mitschüler am ersten Tag in der Journalistenschule eines alteingesessenen Hamburger Verlagshauses. Meine Antwort - "Aus der Nähe von Nürnberg" - wurde mit einigem Hoho und Haha aufgenommen. Alles, was sich südlich von Hamburg-Harburg befindet, ist dem Hamburger suspekt. Aber was will man machen, wir Franken sind umgängliche Typen, also gab ich mich amüsiert, wenn die Hamburger versuchten, "frrrrängisch" zu sprechen, aber bereits am Rollen des Rs scheiterten. Ich gab Auskunft zu Sitten und Bräuchen (nein, ich kann nicht schuhplattln und trage auch sonntags kein oberbayerisches Dirndl) und tat erfreut, wenn man mir mitteilte, heute gäbe es in der Kantine Nürnberger Bratwürste (die mit dem Original keinerlei Gemeinsamkeiten hatten).

Irgendwann wurde mir das alles aber zu anstrengend. Ich wollte lieber für das belächelt werden, was ich sage; nicht dafür, dass mir bei manchem L die Zunge zwischen die Zähne rutscht statt phonetisch korrekt leicht gegen den Gaumen zu drücken. Mal wieder daheim in Franken zu arbeiten, erschien mir daher nach all den Jahren im Außerfränkischen verlockend - nicht nur, aber auch des Sprechens wegen.

Mein Vorstellungsgespräch für meinen heutigen Job hier begann zwar noch mit einer leichten Irritation - ich war einfach nicht mehr darauf eingestellt, dass man sich nicht mit "Guten Tag" begrüßt, sondern mit "Grüß Gott". Doch daran habe ich mich schnell wieder gewöhnt, und inzwischen genieße ich alles - die fränkische Lebensart, das fränkische Brot. Und besonders, dass mich keiner schräg anschaut und fragt, woher ich komme, wenn ich zwei Sätze gesprochen habe.

Außer bei jenem geschäftlichen Termin in Kulmbach kürzlich. Das war ein gewisser Rückschlag. Denn auf meine Antwort "Aus der Nähe von Nürnberg", sagte der Geschäftspartner erstaunt: "Tatsächlich? Ich hatte vermutet aus Norddeutschland. Sie sprechen so hochdeutsch".



Werdegang von Sigrun Albert

Geboren in Nürnberg, Schule in Altdorf bei Nürnberg, Studium in Würzburg und Brighton, Volontariat bei den Nürnberger Nachrichten, Ausbildung an der Henri-Nannen-Journalistenschule Hamburg, Redakteurin bei Max in Hamburg, Redaktionsleiterin von Brigitte.de in Hamburg, Chefredakteurin und Geschäftsführerin bei Brockhaus in Leipzig, Manager New Business bei Duden Paetec und Cornelsen in Berlin, aktuell: Geschäftsführerin Digital sowie Zeitungs- und Anzeigenblattverlage bei der Mediengruppe Oberfranken in Bamberg.