Arbeitsrecht: Die 10 wichtigsten Rechts-Fragen zur Probezeit

Gerade zum Jahresanfang starten viele Arbeitnehmer im neuen Job. In der Probezeit gibt es zeitweise Unklarheiten: Ist eine Kündigung bereits in der Probezeit und das noch ohne Grund möglich? Sind sechs Monate sakrosankt? Viele Fragen gibt es, manche Antworten sind falsch. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

