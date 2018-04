Noch mal etwas Neues wagen

Wer in seinem schon Job länger unzufrieden ist, kommt oft auf die Idee, sich umzuorientieren. Doch sich als Quereinsteiger zu bewerben ist gar nicht so leicht. Wie kommt man gegen die Konkurrenz an? Karriereberater erklären wichtige Punkte, auf die Jobsuchende achten sollten:



• Die Anforderungen des Berufs kennen: Damit es mit der Bewerbung klappt, müssen Berufstätige bereits in ihren Unterlagen zeigen, dass sie die Anforderungen erfüllen. Braucht es für den neuen Job viel Teamfähigkeit? "Dann machen Sie in der Bewerbung deutlich, dass Sie diese Kompetenz mitbringen", sagt Personalberaterin Viktoria Balensiefen. Der Bewerber muss nicht unbedingt mit Arbeitserfahrung argumentieren, man kann auch auf Hobbys verweisen, die in Bezug zum angestrebten Beruf stehen.



• Vorab ein Praktikum machen: Egal ob vor Schülern unterrichten, künstlerisch tätig sein oder etwas Technisches machen: In der Theorie klingen viele Jobs interessant, doch die Realität sieht oft anders aus. "Vor einem Quereinstieg sollten Berufstätige unbedingt ein Praktikum machen", rät Karriereberaterin Christina Panhoff. Das ist eine gute Möglichkeit, falsche Vorstellungen zu korrigieren und die gewünschten Kompetenzen des angestrebten Jobs zu erfahren. Im Idealfall ist das Praktikum bereits in dem Betrieb, in dem man sich bewerben möchte.



• Leidenschaft erklären: Der Quereinstieg wirft für viele Personaler die Frage auf: Wieso nun der Wechsel? Bewerber können punkten, wenn sie darlegen, dass sie für den Beruf brennen. Außerdem sollten Jobsuchende für die im Anschreiben geschilderten Fähigkeiten Belege haben.



• Weiterbildungsbereitschaft signalisieren: Quereinsteiger bringen für Arbeitgeber immer ein gewisses Risiko mit. Panhoff empfiehlt, in der Bewerbung deutlich zu machen, dass man sich weiterbilden möchte. "Schreiben Sie, dass Sie sich auf die neuen Herausforderungen freuen, sich einarbeiten und lernen wollen." dpa-mag