Großraumbüro war gestern. Wer sich mit moderner Büroausstattung befasst, begegnet solchen Feststellungen häufig. Dabei sind pauschalisierende Begrifflichkeiten längst nicht mehr zeitgemäß. Es geht vielmehr darum, Bürolandschaften zu schaffen, die den jeweiligen Arbeitsinhalten am besten entsprechen - ein Großraumbüro kann da eine Lösung sein, muss aber nicht.

Nachteile des Großraumbüros

Beschwerden von Beschäftigten in Großraumbüros sind häufig. Kritisiert werden fehlende Rückzugsmöglichkeiten, die vielen Ohren und Augen, denen nichts entgeht und eine Klimatisierung, die am individuellen Temperaturempfinden scheitern muss. Kläger wünschen das klassische Einzelzimmer zurück, geschützt vor dem nervigen, weil andauerndem Zwiegespräch in der Gruppe nebenan. Es setzen sich aber Bürolandschaften durch, die für die jeweiligen Arbeitsinhalte zweckmäßig sind. Gehört zum Beispiel Kundenkontakt zum Alltagsgeschäft, wäre allein ein Großraumbüro nicht konstruktiv. Banken zum Beispiel leben es vor: Die Bürolandschaft wird gestaffelt. Kernstück ist ein großer Empfangsraum, in dem sich mit dem Anliegen des Kunden befasst wird. Schnell umsetzbares Alltagsgeschäft wird vor Ort erledigt. Sind die Anliegen komplex, wird sich zum Zwiegespräch in eines der Einzelzimmer zurückgezogen, angesiedelt um den Empfangsraum. Außerdem stehen für Teamarbeit und Sitzungen Konferenzräume zur Verfügung. Mitarbeitern muss außerdem die Möglichkeit gegeben sein, sich in Pausen- oder Sozialräumen zurückziehen zu können.

Weniger Schreibtische als Mitarbeiter

Desksharing ist die Antwort auf die Digitalisierung der Arbeitswelt. Seine Arbeit überall mit hinnehmen zu können, erfordert nicht mehr klassische Büroarbeitszeiten. Gearbeitet werden kann zuhause, von unterwegs oder im Cafe. Deshalb halten große Unternehmen beim Desksharing-Konzept gar nicht mehr die Zahl an Arbeitsplätzen vor, die es Beschäftigte hat. So werden Leerstände vermieden, ausgelöst von den Mitarbeitern, die im Außendienst unterwegs sind, von anderen Firmenstandorten zuarbeiten oder sich ein Homeoffice eingerichtet haben.

Wie auch immer Bürolandschaften aussehen mögen, eingehalten werden sollten ergonomische Richtlinien, so die gesetzliche Unfallversicherung (VBG) in der aktuellen Ausgabe ihres Magazins "Certo". Demnach sollten Bürostuhl und Arbeitsfläche in der Höhe so eingestellt werden, dass sowohl der Winkel zwischen Ober- und Unterarm als auch der zwischen Ober- und Unterschenkel 90 Grad oder mehr beträgt. Die Blicklinie sollte etwa 35 Grad aus der Waagrechten abgesenkt werden. Um Bewegung in den sonst doch eher regungslosen Berufsalltag zu bringen, empfiehlt die VBG, so häufig wie möglich seine Sitzposition zu verändern. Unterstützt wird dies durch höhenverstellbare Schreibtische, die es ermöglichen, stehend und sitzend zu arbeiten - in gängigen Bürolandschaften sind diese aber leider eher selten anzutreffen. geb

Arbeiten am PC

Der Umwelt zuliebe werden viele Dokumente überwiegend eingescannt und nur noch digital bearbeitet. Damit sich die Augen dabei nicht überanstrengen, empfiehlt die VBG, auf dem Bildschirm ausreichend große Zeichen darzustellen. Da eingescannte Dokumente wegen der oft sehr kleinen Schriftzeichen nicht nur in Originalgröße, sondern vergrößert dargestellt werden sollen, reicht ein 19-Zoll-Bildschirm im Hochformat aus. Weil neben dem Dokument noch Platz sein sollte für Informations- und Bearbeitungsfenster, kann dieser Bildschirm durch einen weiteren 19-Zoll-Bildschirm im Querformat ergänzt werden. Arbeitet man lieber mit einem Großbildschirm, ist es ratsam, mindestens eine Bildschirmdiagonale von 26 Zoll zu wählen.