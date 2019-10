Sie möchten gerne die Zukunft mitgestalten, im persönlichen Kontakt zu Kunden und Kollegen spannende und individuelle Lösungen erarbeiten, eigenverantwortlich lernen, Ideen einbringen und sich stark machen für die Menschen in unserer Region? Dann machen Sie eine Ausbildung bei der VR Bank Oberfranken Mitte eG Kulmbach!

Bewerben Sie sich jetzt für eine Ausbildung zur Bankkauffrau/zum Bankkaufmann!

Das sind wir

Wir sind eine starke Gemeinschaft durch die genossenschaftliche Finanzgruppe mit rund 10.000 Auszubildenden und über 870 VR Banken.

Bei uns finden junge Menschen den Karriereweg, der zu ihnen passt. Eine Ausbildung bei uns bietet nicht nur berufliche, sondern auch persönliche Orientierung. Es stehen viele verschiedene Wege zur Verfügung, denn die nachhaltige Entwicklung unseres Nachwuchses liegt uns am Herzen. Bei uns wachsen junge Talente zu Fach- und Führungskräften heran, aber immer mit dem Blick auf die Gemeinschaft.

Unsere Bankengruppe folgt den genossenschaftlichen Werten. Unser Anspruch auch als Arbeitgeber:

+ Wir handeln ehrenwert und halten uns gegenseitig den Rücken frei.

+ Wir leben Gemeinschaft, um gemeinsam stark zu sein.

Starte mit uns ins Berufsleben

Diese genossenschaftlichen Werte wollen wir gerne auch an Sie – die nächste Generation von Bankern – weitergeben. In einer 2,5-jährigen Ausbildung erhalten Sie alle erforderlichen Kenntnisse und Praxisabläufe für das tägliche Berufsleben, zum einen im direkten Kundenkontakt am Markt, zum anderen erhalten Sie einen Blick hinter die Kulissen in den verschiedenen Fachbereichen. Neben der betrieblichen Ausbildung – in unseren Geschäftsstellen, die sich von Kulmbach bis Ludwigsstadt erstrecken – besuchen Sie regelmäßig die Berufsschule in Bayreuth. Daneben nehmen Sie an prüfungsvorbereitenden Seminaren der Akademie Bayerischer Genossenschaften in Beilngries teil und werden zusätzlich durch interne Schulungen in allen relevanten Themenbereichen fit gemacht.

Kontakt

Bewerben Sie sich für den Ausbildungsbeginn im September 2020 mit Ihrem Zwischen- und Abschlusszeugnis des Schuljahres 2019 bis zum 30. November 2019 bei der VR Bank Oberfranken Mitte eG Kulmbach.

Ansprechpartner:

Lisa Neumeister

Holzmarkt 5

95326 Kulmbach

Mail: lisa.neumeister@vr-ofrm.de