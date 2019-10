Drechsler Umweltschutz KG verhindern Überschwemmungen, organisieren das Abwassersystem einer jeden Stadt und nutzen modernste Technik, um unser Abwassersystem zu kontrollieren und zu organisieren. Die Rede ist von Fachkräften für Rohr-, Kanal- und Industrieservice (kurz: RKI-Fachkräfte). Das Abwassernetz in Deutschland ist eines der kostbarsten Güter der Bundesrepublik. Das Kanalnetz erstreckt sich auf 575.000 Kilometer, zu dem rund 10.000 Kläranlagen angehörig sind. Circa 80 Millionen Deutsche sind an dieses immense System angeschlossen – nicht zu vergessen sämtliche Unternehmen, Betrieben und Geschäfte.

Arbeit an der frischen Luft

Wer sich für die Ausbildung zur RKI-Fachkraft interessiert, sollte sich für naturwissenschaftliche Themen begeistern. Technik-Affinität ist dabei von Vorteil, aber auch Mathematik, Physik, Chemie und Umwelttechnik sind wichtige Fachbereiche, die dem oder der Auszubildenden Spaß machen sollten. Neben theoretischen Interessen sollte der oder die Auszubildende handwerkliches Geschick besitzen und möglichst fit, gesund sowie wetterfest sein – denn eine Sache ist sicher: Man arbeitet nicht hinter dem Computer im Büro, sondern an der frischen Luft. Die Ausbildung dauert drei Jahre, wobei man im dritten Lehrjahr die Chance hat, sich auf einen der drei Fachbereiche zu spezifizieren.

Meister oder Studium nach der Ausbildung

Im Anschluss an die klassische Ausbildung besteht die Chance, die Prüfung als Meister abzulegen oder eine Weiterbildung zum Techniker der Fachrichtung Umweltschutztechnik zu absolvieren. Ebenfalls öffnet die Ausbildung Türen zu einem Studium der Umwelttechnik. Die Entfaltungsmöglichkeiten in diesem Beruf sind in jedem Fall vielfältiger als gedacht.

Deine Ausbildung bei Drechsler Umweltschutz

Die Drechsler Umweltschutz KG gilt im Raum Oberfranken seit Jahren als solider und zuverlässiger Meisterbetrieb, was durch die häufige Zusammenarbeit mit Kommunen und Behörden immer wieder unter Beweis gestellt wird.

Durch unser umfangreiches Fachwissen, das wir uns in über drei Jahrzehnten angeeignet haben, konnten wir hier in unserer Region und weit darüber hinaus immer wieder neue und zufriedene Kunden gewinnen.

Dein Kontakt

Norbert Drechsler

Drechsler Umweltschutz KG

Von-Linde-Straße 6

95326 Kulmbach

Telefon 0 92 21 / 6 70 00

info@drechsler-umweltschutz.de