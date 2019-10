Die ait-deutschland GmbH gehört im Verbund der NIBE Group zu den wohl weltweit größten Herstellern von Wärmepumpen und Chillern. Mit eigenen Niederlassungen in der Schweiz, der Tschechischen Republik, der Slowakei, in Schweden, Österreich und der USA ist eine starke Nähe zum Markt gewährleistet. Das Unternehmen beschäftigt rund 500 Mitarbeiter und vertreibt seine Produkte unter den Marken alpha innotec, NOVELAN und KKT chillers. Der Unternehmensclaim „Create a better climate“ verdeutlicht, dass dem Unternehmen nicht nur der Umweltschutz, sondern auch ein gutes Arbeitsklima am Herzen liegt.

Die Zukunft stets im Blick

Das weltweit agierende Unternehmen hat die Zukunft stets im Blick. Deshalb ist der ait-deutschland GmbH die Ausbildung und Förderung des professionellen Nachwuchses besonders wichtig. Junge und engagierte Menschen können sich somit den Grundstein einer aussichtsreichen beruflichen Perspektive in einem starken, zukunftsträchtigen Unternehmen legen.

Ausbildung bei ait-deutschland GmbH:

Warum? Damit Ausbildung nicht nur Spaß macht, sondern Wirkung hinterlässt! In unserem Ausbildungsprogramm ist Kreativität genauso gefragt wie Eigenverantwortung und Teamgeist: Dafür wechseln unsere Azubis in regelmäßigen Abständen zwischen den Abteilungen. Das Ergebnis: vielfältige Einblicke und eine bunte Palette an Kenntnissen und Fertigkeiten. Seine Umsetzungspower kann das ait-young Team auch in kreativen, herausfordernden Azubiprojekten unter Beweis stellen: Die "ait-youngsters" konnten in jüngerer Vergangenheit z. B. eine eigene Website und eine Facebook-Präsenz umsetzen, eigenverantwortlich unsere Zaungestaltung übernehmen oder einen Kicker mit einem Kältekreis ausstatten.

Die Ausbildungsmöglichkeiten

Die ait-deutschland GmbH bietet ein spannendes und vielfältiges Ausbildungsprogramm in kaufmännischen und technischen Bereichen an.

Industriekaufmann (m/w/d)

Kaufmann für Marketingkommunikation (m/w/d)

Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d)

Weitere Informationen zu den Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten finden Sie auf unserer Internetseite.

Kontakt

ait-deutschland GmbH

Industriestraße 3

95359 Kasendorf

Julia Bittermann

Personalwesen / kfm. Ausbildung

Telefon 09228 / 9906-135

E-Mail julia.bittermann@ait-deutschland.eu

Matthias Kreuzer

Leiter Ausbildung

Telefon 09228 / 9906-1531

E-Mail matthias.kreuzer@ait-deutschland.eu

Hier finden Sie die ait-deutschland GmbH: