Die Verkehrsakademie ist der professionelle Partner von Logistik-, Industrie-, Handels- sowie Dienstleistungsunternehmen für Aus- und Weiterbildungen im Bereich des Güter- und Personenverkehrs. Wir bilden Menschen in Logistikberufen aus und sorgen für Weiterbildungen, z.B. mit Fahrsicherheitstrainings, Gabelstaplerlehrgängen oder Gefahrgutschulungen.

Neben dem Standort in Kulmbach sind wir auch in Chemnitz, Erfurt, Leipzig, Nürnberg, Plauen, Würzburg, Zella-Mehlis und Zwickau vertreten.

Was dich als Azubi erwartet

Wir sind auf der Suche nach engagierten jungen Menschen, die ihre Zukunft mit einer spannenden Ausbildung in die eigene Hand nehmen wollen. In unseren teamorientierten Unternehmen erwarten Dich eine Vielzahl von abwechslungsreichen Aufgaben und die Möglichkeit Deine eigenen Ideen einzubringen.

Neben einer leistungsgerechten Entlohnung bieten wir jedem unserer Mitarbeiter die Möglichkeit sich in einem gewissen Maß selbst zu verwirklichen. Geringe Fluktuationsraten und zufriedene Mitarbeiter sprechen für sich.

Ausbildungsberufe bei der Verkehrsakademie

An Standort der Verkehrsakademie in Kulmbach bieten wir folgende Ausbildungsberufe an:

Berufskraftfahrer/in

Kaufmann/frau für Büromanagement

KFZ-Mechatroniker/in

oder auch Fahrlehrer/in

Egal welchen Beruf du bei uns ergreifst - Dich erwartet eine solide Ausbildung mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten in unseren Unternehmen.

Was du für eine Ausbildung mitbringen solltest

Eigenständiges Arbeiten, persönliches Engagement und Teamarbeit sind für dich kein Fremdwort? Dann hast du die besten Voraussetzungen für eine Ausbildung bei der Verkehrsakademie.

Dein Praktikum in Kulmbach

Natürlich kann man während eines Praktikums auch einen ersten Eindruck in unsere Unternehmensgruppe gewinnen und in die Berufe reinschnuppern.

Dein Kontakt zu uns

VI Verkehrsinstitut Bayern GmbH

Frau Nadine Schuberth

Am Goldenen Feld 16

95326 Kulmbach

karierre@verkehrsakademie.de

