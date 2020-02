Berufliche Ausbildung als duales System: Das Modell mit den zwei Lernorten ist inzwischen über 50 Jahre alt und gilt als wesentliche Säule für die Deckung des Fachkräftebedarfs in Deutschland. Dass das Berufsbildungsgesetz BBiG jetzt gründlich überarbeitet wurde, ist dem wachsenden Fachkräftemangel geschuldet. Mit der Neuauflage versucht der Gesetzgeber, freundlichere Strukturen zu schaffen. Für mehr Flexibilität, Durchlässigkeit, Wertschätzung und damit für wachsende Attraktivität rund um die duale Ausbildung.

Mindestvergütung

Stichwort Wertschätzung: Eine einheitliche Mindestvergütung wird bei allen BBiG-Auszubildenden einen Mindeststandard sichern. Auszubildende, deren Ausbildung 2020 beginnt, erhalten demzufolge im ersten Ausbildungsjahr einen Mindestlohn in Höhe von 515 Euro. Diese fixe Einstiegshöhe wird Schritt für Schritt angehoben: 2021 soll es 550 Euro, 2022 wiederum 585 Euro und im Jahr 2023 dann 620 Euro garantierten Lohn geben. Für das zweite, dritte und eventuell vierte Ausbildungsjahr wird dem wachsenden Beitrag der Auszubildenden zur betrieblichen Wertschöpfung außerdem durch Aufschläge auf den Betrag aus dem Jahr des Ausbildungsbeginns korrekt Rechnung getragen werden. Zudem soll die Sozialpartnerschaft gestärkt werden: Bessere Tarifverträge haben Vorrang vor der Mindestvergütung.

Arbeitszeiterfassung

Unkontrolliert Überstunden? Seit dem 1. Januar 2020 sind Unternehmen dazu verpflichtet, die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter nachvollziehbar zu dokumentieren. Durch eine systematische Arbeitszeiterfassung können beispielsweise sowohl die wöchentliche Mindestruhezeit als auch die erlaubte Arbeitszeit kontrolliert werden. Was in Konfliktsituationen eben auch jugendliche Arbeitnehmer schützen soll.

Teilzeitberufsausbildung

Die schon 2005 eingeführte Option einer Teilzeitberufsausbildung soll gestärkt werden. Bisher war diese Variante nur geeignet für besonders Leistungsstarke, die neben Kinderbetreuung oder Angehörigenpflege noch die Kraft hatten, das gleiche Pensum in kürzerer Zeit zu lernen - während sie gleichzeitig ein "berechtigtes Interesse" belegen mussten. Die Neuregelung erweitert nun den Adressatenkreis auf alle Auszubildenden, vorausgesetzt, es besteht eine Einigkeit zwischen Ausbilder und Auszubildendem. Neben Interessenten, die durch Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen gebunden sind, können jetzt außerdem Menschen mit Behinderungen oder Lernbeeinträchtigungen und auch Geflüchtete von einer Teilzeitberufsausbildung profi tieren.

Durchlässigkeit

Wechsel-Potential inbegriffen: Damit sich die Durchlässigkeit innerhalb der beruflichen Bildung verbessert, sollen die Voraussetzungen vereinfacht werden. Zum Beispiel die Anrechenbarkeit der Ausbildungsdauer bei sogenannten gestuften Ausbildungen: Hier können beispielsweise zweijährige Ausbildungsberufe in drei- oder dreieinhalbjährigen Varianten fortgesetzt werden. Außerdem ist es jetzt möglich, abgeleistete Prüfungen bei aufeinander aufbauenden Ausbil dungsberufen berücksichtigen zu lassen.

Aufstiegspotenzial

Vorher "Aufstiegsfortbildung", jetzt "höherqualifizierende Berufsbildung": Hier wird die während der Ausbildung erworbene berufliche Kompetenz erweitert und aufgestockt. Weil diese Fortbildungen oft auf dem gleichen Niveau sind wie ein Studium, funktionieren sie ohnehin als Motor für den beruflichen Aufstieg. Damit dies auch offiziell kommuniziert wird, gelten deswegen auch einheitliche neue Abschlussbezeichnungen - und zwar von Anfang an. Geprüfter Berufsspezialist, Bachelor Professional und Master Professional: Geselle, Meister und Fachwirt werden faktisch nicht abgeschafft, sondern durch Verbindung mit international anschlussfähigen Abschlussbezeichnungen zusätzlich gestärkt. Und sollen nebenbei ausdrücken: Berufliche und akademische Bildung sind gleichwertig.

Spezialfall Pflegeausbildung

Um den beruflichen Einstieg leichter zu machen, ist die Pflegeausbildung generalisiert worden. Weil es fachlich ohnehin viele Schnittmengen gibt, werden die bisherigen Zweige Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege offiziell ab dem 1. April 2020 auf einen Nenner gebracht. Die generalistische Pflegeausbildung soll grundsätzlich zur Pflege von Menschen aller Altersgruppen in allen Versorgungsbereichen fit machen. Pflegefachmann und Pflegefachfrau: Durch die einheitliche Bezeichnung will die neue Regelung hinsichtlich Wirkungsbereich mehr Flexibilität signalisieren und Absolventen letztendlich eine größere Auswahl an Arbeitsstellen offerieren. Als Zugangsvoraussetzung ist ein mittlerer Schulabschluss erforderlich, also eine mindestens zehnjährige allgemeine Schulausbildung. Die praktische Ausbildung erfolgt zum überwiegenden Teil bei dem Träger, mit dem der Ausbildungsvertrag geschlossen wurde. Was das Ausbildungsprogramm betrifft, ist der Start bereichsübergreifend gestaltet, was aber eine anschließende Spezialisierung nicht komplett ausschließt. Nach den ersten zwei Jahren mit theoretischem medizinischen Unterricht und praktischen Einsätzen in diversen pflegerischen Einrichtungen kann im dritten Jahr neben dem generalistischen auch ein spezieller Abschluss anvisiert werden: wahlweise Richtung Alten- oder Gesundheits- und Kinderkrankenpflege. Und: Der Abschluss ist automatisch EU-weit anerkannt. Annette Gropp