Aktiv aus der Arbeitslosigkeit

Arbeitslosigkeit kann jeden treffen, besonders in Zeiten der Corona-Pandemie. Um wieder zurück in den Job zu finden, kann man aktiv etwas tun. Die gute Nachricht zuerst: Arbeitslosigkeit, die nicht über zwei, maximal drei Monate hinausgeht, kann als Phase der beruflichen Orientierung gedeutet werden. In dieser Zeit sollte das Engagement ganz den Bewerbungen gelten. Erst danach heißt es neue Strategien zu fahren, denn dann entstehen Lücken im Lebenslauf.

Überblick verschaffen

Zunächst gilt es jedoch, das oft vorhandene Gedankenchaos zu sortieren und sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen. Wer seine Stärken und Schwächen kennt und an letzteren arbeitet, der kann sich ganz gezielt auf passende Stellen bewerben und hat bei einem Vorstellungsgespräch automatisch einige Argumente parat, warum man genau die richtige Person für die entsprechende Stelle ist.

Bei der Analyse der eigenen Fähigkeiten hilft es auch, einen Blick zurückzuwerfen und zu überlegen, was im letzten Arbeitsverhältnis gut gelaufen ist und was nicht. Besonders die Gründe, die zur Kündigung geführt haben - egal von welcher Seite aus - können interessant sein. Gemachte Fehler sollte man tunlichst nicht wiederholen. Hier muss man ehrlich zu sich selbst sein, auch wenn es manchmal schwerfallen mag.

Fit für den Bewerbungsmarathon

Anschließend heißt es, Stellenangebote im Umkreis zu studieren, sämtliche Arbeitgeber in der Region auszumachen und den Bewerbungsmarathon zu starten - am besten auch mit Initiativbewerbungen, da einige offene Stellen gar nicht erst ausgeschrieben werden. Dazu müssen die Bewerbungsunterlagen immer auf dem neusten Stand sein. Der erste Eindruck zählt auch auf dem Papier. Ein individualisiertes Anschreiben ist Pflicht, ebenso lassen sich Foto und Lebenslauf oft noch an den potenziellen neuen Arbeitgeber anpassen.

Um Hilfe vom Profi bitten

Wer noch nicht selbst zum Bewerbungsprofi geworden ist, lässt am besten jemanden auf seine Unterlagen schauen, der sich mit dem Thema gut auskennt. Hierzu kann man sowohl im Bekanntenkreis als auch beim Arbeitsamt nachfragen und um Unterstützung bitten. Ebenso lassen sich Bewerbungsgespräche üben.

Absagen sind Chancen zur Verbesserung

Falls es zunächst nur Absagen hagelt, sollte man dies nicht persönlich nehmen, sondern als Chance begreifen, Routinen und damit auch Sicherheit zu entwickeln und seine Bewerbungen noch weiter zu verbessern. Dazu kann man nach den Gründen für eine Absage fragen und sein weiteres Vorgehen entsprechend an passen.

Vitamin B

Auf der Suche nach der passenden Stelle empfiehlt sich neben dem Studium der aktuellen Stellenausschreibungen in Zeitung oder Internet auch ein gut gepflegtes Profil in beruflichen sozialen Netzwerken wie LinkedIn und Xing. Hier kann man sich und seine Fähigkeiten präsentieren und Kontakte knüpfen. Letzteres ist besonders wichtig, denn viele Jobs erhält man nur über "Vitamin B", also Beziehungen. Jobmessen oder Tage der offenen Tür bieten sich zum Beziehungsaufbau ebenfalls an. Hier erfährt man auch gleichzeitig etwas über die Firma und kann mit diesem Wissen im eventuell folgenden Bewerbungsgespräch für sich punkten. Manchmal führt auch Probearbeit zum Ziel.

Die Strategie ändern

Wenn das alles nichts hilft und die dreimonatige berufliche Orientierungsphase langsam endet, braucht man jedoch einen anderen Plan. Wer bereits seinen Traumberuf erlernt hat und nur noch die passende Stelle sucht, kann nun beispielsweise überlegen, ob ein Umzug möglich ist und die Jobchancen erhöht. Alternativ kann man sich auch auf verwandte oder auch andere Stellen bewerben und findet in einer neuen Aufgabe entweder neue Erfüllung oder aber zumindest ein Sprungbrett in den nächsten Job.

Der Wille zählt

Je länger die Arbeitslosigkeit andauert, desto drängender wird es, wieder beruflich Fuß zu fassen und damit auch die Vorurteile aufzubrechen, die Langzeitarbeitslosen oft entgegengebracht werden. Wer auch in für ihn nicht sonderlich attraktiven Jobs arbeitet, zeigt zumindest, dass er arbeiten will.

Zeitarbeitsfirmen beispielsweise stellen Leiharbeiter wechselnden Betrieben zur Verfügung. Hier kann man innerhalb eines sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisses mit allen arbeitsrechtlichen Ansprüchen anderer Arbeitnehmer wertvolle berufliche Erfahrungen sammeln. Ebenso bei Saisonarbeit, beispielsweise in der Gastronomie, im Gartenbau oder in der Land- und Forstwirtschaft.

Auch ein Minijob eignet sich als Türöffner. Hierbei handelt es sich oft um einfache Tätigkeiten mit eingeschränkten Aufstiegsmöglichkeiten. Bis zu 450 Euro lassen sich im Monat hinzuverdienen, die jedoch bei Bezug von Hartz IV teilweise angerechnet werden.

Sein eigener Chef werden

Wem das selbstständige Arbeiten liegt, kann auch eine Existenzgründung in Erwägung ziehen. Beziehende von Arbeitslosengeld I und II können hierfür sogar einen Gründungszuschuss bzw. Einstiegsgeld beantragen. Der Business-Plan muss jedoch gut durchdacht sein, sonst scheitert das Vorhaben so schnell wieder, wie es angefangen hat.

Egal, für welchen Weg aus der Arbeitslosigkeit man sich entscheidet, wichtig ist, aktiv zu bleiben und auch mal etwas Neues zu wagen. Dann findet sich früher oder später auch eine passende Stelle.Jessica Rohrbach