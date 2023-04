Verdiene ich genug Geld für mein Alter? So kannst du dein Gehalt vergleichen

Tarifverträge reichen nicht mehr

Geld allein macht nicht glücklich. Trotzdem: Geld spielt in unserem Alltag eine wichtige Rolle. Wer beim Einkommensvergleich den Kürzeren zieht, ist oft unzufrieden. Nur wie kommst du an verlässliche Informationen, was du durchschnittlich in deinem Bereich verdienen solltest? Es ist gar nicht so einfach einzuschätzen, wo du mit deinem Gehalt liegst: eher weit oben, eher weit unten oder in der Mitte? Hier helfen zwei interaktive Rechner, die du kostenlos im Internet nutzen kannst.

Das Gehalt, das du verdienst, ist keine feste Größe. Es gibt kein für alle gleiches Einkommen. Zwar gibt es Tarifverträge, die die Höhe des monatlichen Entgelts festlegen. Die Crux ist, dass diese Leitplanken nur für die Betriebe gelten, die sich freiwillig an einen Tarifvertrag binden. Das sind aber immer weniger. Nur noch knapp ein Drittel der Betriebe sind nach Informationen der Arbeitgeberverbände noch tarifgebunden.

Hinzu kommt, dass dieses Instrument der Entgeltfindung oftmals auf die regionale Ebene und Branchen ausgerichtet ist. 2020 gab es in Deutschland insgesamt 81.582 gültige Tarifverträge, die sich auf das Entgelt und die Bedingungen der Arbeit beziehen. Trotz der Vielfalt an Regelungen ist ein Blick in den einschlägigen Tarifvertrag keine schlechte Idee.

Das Einkommen wird von verschiedenen Faktoren bestimmt, die sich jeweils negativ oder positiv auswirken. Das sind: das Alter, der Beruf (der hat wiederum viel mit der Branche und Ausbildung zu tun), das Bundesland/Region, in dem du arbeitest und immer noch das Geschlecht. Außerdem kann die Größe und der Erfolg des Betriebs wichtig sein. Das gilt aber vor allem für Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld- und Urlaubsgeld, Erfolgsprämien, etc.

Im Durchschnitt steigern Fachkräfte im Laufe ihres Berufslebens ihr Gehalt. Deshalb spielt die Frage des Alters eine wichtige Rolle. Das Gehaltsvergleichsportal Gehalt.de verfolgt mit seiner Analyse zur Gehaltsbiografie diesen Aspekt schon länger. Interessant in diesem Zusammenhang ist auch der Gehaltsreport 2022/2023 der Stellenbörse StepStone, die allerdings den Altersansatz als Differenzierungsmerkmal des Einkommens nicht mehr aufgreift.

Die bislang letzte Veröffentlichung von Gehalt.de für das Jahr 2019 zeigt folgendes: Über die gesamte Datenmenge hinweg beträgt das durchschnittliche Jahreseinkommen für Beschäftigte im Alter von 20 Jahren 30.131 Euro. Bei 60-Jährigen liegt das jährliche Einkommen im Durchschnitt bei 58.658 Euro. Damit verdoppelt sich das Gehalt im Laufe eines Erwerbslebens von 20 bis 60 Jahren fast.

20 Jahre - 30.131 Euro

25 Jahre - 37.428 Euro

30 Jahre - 45.213 Euro

35 Jahre - 51.819 Euro

40 Jahre - 55.627 Euro

45 Jahre - 57.456 Euro

50 Jahre - 58.213 Euro

55 Jahre - 58.121 Euro

60 Jahre - 58.658 Euro

Eine Besonderheit zeigt sich allerdings: Ab dem 45. Lebensjahr steigt das Gehalt kaum noch. Es verharrt bis zum Ausscheiden im Wesentlichen auf dem bisherigen Niveau. Aufschlussreich ist der Branchenvergleich: Die drei Wirtschaftszweige, in denen du am besten verdienen kannst sind: Maschinenbau, Pharmazie und Automobilindustrie. Weniger lukrativ sind zum Beispiel die Gehälter in der Medienwelt oder im Werbe- und Kreativsektor. "Wer sein Einkommen deutlich steigern möchte, sollte öfter die Stelle wechseln, sich weiterbilden und leitende Positionen anstreben", rät Philip Bierbach, Geschäftsführer von GEHALT.de.

Der Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit (BA) beruht auf den realen Entgelten für Vollzeitbeschäftigte. Er ist nach über 4.000 Berufsbezeichnungen zu durchsuchen und liefert das durchschnittliche monatliche Bruttoentgelt im gewünschten Beruf. So lässt sich zum Beispiel ermitteln, wie viel du als Bürokaufmann/-frau im Alter zwischen 25 und 54 Jahren in München verdienst und dieses Einkommen mit einer Kollegin in Berlin vergleichen. Alle Ergebnisse werden wahlweise als Diagramm, Tabelle oder als interaktive Karte angezeigt.

Das Ergebnis lässt sich mit verschiedenen Filterfunktionen weiter anpassen: Neben den Angaben des Durchschnittslohns im jeweiligen Beruf in Deutschland oder den einzelnen Bundesländern, ist es möglich, auch nach Geschlecht und Altersgruppe zu unterscheiden. Die Nutzung des Entgeltatlas ist kostenlos und ohne Registrierung möglich.

Die einzelnen Berufe werden jeweils in drei Gehaltsstufen unterteilt: Zunächst sind da die unteren 25 Prozent, zu denen häufig Berufseinsteiger zählen. Danach folgen die mittleren 50 Prozent, die beschreiben, wie viel ein Mitarbeiter verdient, auf den die Bezeichnung "Experte" oder "Spezialistin" zutrifft. Das setzt, üblicherweise, mehrere Jahre Berufserfahrung voraus. Die oberen 25 Prozent zeigen die 'Spitzen-Gehälter' innerhalb einer Berufsgruppe an. Das Ganze ist gedeckelt und endet bei der Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung. Diese lag im Jahr 2022 bei 7.300 Euro in Westdeutschland und bei 6.750 Euro in Ostdeutschland.

Das interaktive Tool, das das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln im Netz anbietet, zeigt dir mit nur wenigen Klicks, wo du mit deinem Einkommen in der Einkommensverteilung stehst und wie viel Prozent der Bevölkerung ärmer oder reicher sind. Das Tool basiert auf Werten des Sozio-Ökonomischen Panels (SOEP) – der größten und am längsten laufenden Langzeitstudie in Deutschland. Es befragt seit 1984 regelmäßig 30.000 Personen aus 15.000 Haushalten.

So funktioniert der Rechner: Gib zunächst dein Haushaltsnettoeinkommen ein und die Anzahl der Personen über und unter 14 Jahren, die im Haushalt leben. Das Haushaltsnettoeinkommen entspricht allen Einnahmen deines Haushaltes nach Steuern und Sozialabgaben: also in der Regel dem Betrag, den alle im Haushalt lebenden Personen monatlich auf ihr Konto überwiesen bekommen. Hierzu zählt auch das Kindergeld. Nachdem du diese Eingaben gemacht hast, siehst du in der Grafik, wo du mit deinem Einkommen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung stehst. Die Grafik zeigt also an, wie viel Prozent der Gesamtbevölkerung ärmer oder reicher sind als du.

Da der Vergleich mit der Gesamtbevölkerung in der Regel nicht sonderlich aussagekräftig ist, kannst du eine andere Vergleichsgruppe wählen, die eher deiner Situation entspricht: Bildungsabschluss, Alter, Ost/Westdeutschland, Zahl der Einwohner der Stadt, in der du arbeitest, Geschlecht. Du bekommst ein Gefühl dafür, wo du mit deinem Haushaltseinkommen in der Einkommenspyramide stehst. Das Tool ist in seinem Handling auf der IW-Seite schlecht erklärt. Deshalb bedarf es einer Hilfe, die du beim Finanz-Erklärer Finanzfluss.de findest. Das Beste ist, wenn du dir das auf der Seite eingebettete Video dazu anschaust.

Fazit - verkaufe dich nicht unter Wert

Du solltest dich bei Gehaltsverhandlungen nicht unter Wert verkaufen. Dazu musst du aber wissen, wie hoch dein aktueller Marktwert ist. Beide hier vorgestellten interaktiven Tools liefern dazu die Informationen.

